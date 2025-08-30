Ferencvaros znalazł nowego gracza. Ma trafić na Węgry zamiast Pululu [NOWE INFORMACJE]

Przez moment wydawało się, że jest wielka szansa, aby Afimico Pululu trafił do Ferencvarosu. To Węgrzy złożyli za niego najwyższą ofertę, zaproponowali też świetne warunki napastnikowi. Ostatecznie jednak gracz Jagiellonii ma zostać, a Węgrzy szybko znaleźli jego "zastępcę".

Na zdjęciu: Yusuf Bamidele

Cena będzie podobna

W pewnym momencie Afimico Pululu był najgorętszym „kąskiem” na polskim rynku transferowym. Goal.pl regularnie informował o nowych klubach zainteresowanych tym graczem. Najpierw był to Ferencvaros, potem Lech Poznań, a pewnym momencie „doskoczyła” jeszcze Pogoń Szczecin.

Najwięcej oferowali Węgrzy i wydawało się, że właśnie tam trafi Pululu. Ostatecznie jednak wiele wskazuje na to, że napastnik DR Kongo wypełni kontrakt z Jagiellonią i odejdzie po zakończeniu tego sezonu. Natomiast Ferencvaros, słysząc odmowę Jagiellonii, od razu wdrożył plan B.

Nigeryjczyk z ligi serbskiej niemal zaklepany

Jak podają media z Bałkanów, węgierski klub szybko rozpoczął rozmowy z Vojvodiną Nowy Sad w sprawie Bamidele Yusufa i według tamtejszych mediów transakcja jest bardzo bliska finalizacji. Węgrzy mają zapłacić za 24-letniego Nigeryjczyka około 2,5 mln euro. Podobne pieniądze proponowali za Pululu.



Yusuf świetnie rozpoczął obecny sezon ligi serbskiej, bo w 5 meczach strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Wiele wskazuje jednak na to, że kolejne gole i asysty (może też grać jako skrzydłowy) zaliczy już w barwach Ferencvarosu.