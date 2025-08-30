Ferencvaros znalazł nowego gracza. Ma trafić na Węgry zamiast Pululu [NOWE INFORMACJE]

Cena będzie podobna
W pewnym momencie Afimico Pululu był najgorętszym „kąskiem” na polskim rynku transferowym. Goal.pl regularnie informował o nowych klubach zainteresowanych tym graczem. Najpierw był to Ferencvaros, potem Lech Poznań, a pewnym momencie „doskoczyła” jeszcze Pogoń Szczecin.
Najwięcej oferowali Węgrzy i wydawało się, że właśnie tam trafi Pululu. Ostatecznie jednak wiele wskazuje na to, że napastnik DR Kongo wypełni kontrakt z Jagiellonią i odejdzie po zakończeniu tego sezonu. Natomiast Ferencvaros, słysząc odmowę Jagiellonii, od razu wdrożył plan B.
Nigeryjczyk z ligi serbskiej niemal zaklepany
Jak podają media z Bałkanów, węgierski klub szybko rozpoczął rozmowy z Vojvodiną Nowy Sad w sprawie Bamidele Yusufa i według tamtejszych mediów transakcja jest bardzo bliska finalizacji. Węgrzy mają zapłacić za 24-letniego Nigeryjczyka około 2,5 mln euro. Podobne pieniądze proponowali za Pululu.
Yusuf świetnie rozpoczął obecny sezon ligi serbskiej, bo w 5 meczach strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Wiele wskazuje jednak na to, że kolejne gole i asysty (może też grać jako skrzydłowy) zaliczy już w barwach Ferencvarosu.