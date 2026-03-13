Man United chce pomocnika ligowego rywala. Zapłaci fortunę?

Mateus Fernandes wyceniony na 60 milionów funtów

Manchester United będzie musiał wzmocnić linię pomocy podczas najbliższego letniego okna transferowego. Wygasający wraz z końcem sezonu kontrakt Casemiro nie zostanie bowiem przedłużony. Odejście doświadczonego Brazylijczyka sprawi, że w kadrze ekipy Czerwonych Diabłów powstanie luka w środku pola. Władze klubu z Old Trafford już teraz analizują możliwe opcje, aby znaleźć zawodnika, który mógłby w przyszłości przejąć ważną rolę w tej formacji.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia zespołu Red Devils jest Mateus Fernandes, który na co dzień występuje w West Hamie United. Manchester United od dłuższego czasu obserwuje rozwój 21-letniego Portugalczyka i rozważa złożenie oferty za młodego pomocnika.

Londyński klub nie zamierza jednak łatwo oddać swojego piłkarza. Według informacji Ekrema Konura działacze West Hamu wycenili Fernandesa na około 60 milionów funtów, choć kwota ta mogłaby ulec zmniejszeniu w przypadku ewentualnego spadku drużyny Młotów z Premier League.

Młodzieżowy reprezentant Portugalii przywdziewa koszulkę ekipy The Hammers od sierpnia 2025 roku. Wówczas przeniósł się na Stadion Olimpijski za blisko 40 milionów funtów z Southampton. W obecnym sezonie pomocnik rozegrał 32 spotkania, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty. Jego rozwój sprawia, że przyciąga on uwagę czołowych klubów w Europie. Kontrakt zawodnika z West Hamem United obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.