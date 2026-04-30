Sandro Tonali zdecydował, gdzie chce grać w przyszłym sezonie. Gwiazda Newcastle United planuje kontynuować karierę w Premier League. Manchester United już czeka w gotowości - przekazuje "The Sun".

Sandro Tonali jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Gwiazda Newcastle United jest łączona z wieloma europejskimi gigantami. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Włoch będzie dostępny za 100 milionów euro. Tymczasem okazuje się, że pomocnik już wie, gdzie chce grać w przyszłym sezonie. „The Sun” zaznacza, że gwiazda Srok pragnie nadal występować w Premier League.

Osoba Sandro Tonalego nie może narzekać na brak zainteresowania. Manchester United jest jednym z klubów, który chciałby mieć w swoich szeregach gwiazdę Newcastle United. Brytyjska prasa zdradza, że Czerwone Diabły wiedzą, gdzie włoska gwiazda chce kontynuować karierę. Czas pokaże, czy zespół z Old Trafford finalnie ruszy po reprezentanta Italii.

Manchester United jednak nie jest jedynym zespołem, który chciałby nawiązać współpracę z Sandro Tonalim. Pomocnik Newcastle United znajduje się również na celowniku Arsenalu. Jednak w tym momencie to Czerwone Diabły przejawiają większe zainteresowanie wychowankiem Brescii.

Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 50 spotkań w koszulce Newcastle United. 25-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia. Włoch może także pochwalić się siedmioma asystami.