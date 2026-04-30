Manchester United ustalił cel numer jeden na nadchodzące letnie okienko transferowe. Priorytetem Czerwonych Diabłów jest pozyskanie Morgana Rogersa z Aston Villi - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Manchester United jest na idealnej drodze, aby uzyskać upragniony awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Udział w przyszłej edycji Champions League sprawi, że angielski gigant będzie musiał ostro podziałać podczas nadchodzącego letniego okienka. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już priorytet transferowy. „La Gazzetta dello Sport” donosi, że celem numer jeden klubu z Old Trafford jest Morgan Rogers z Aston Villi.

Transfer angielskiego pomocnika będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem. Włoski dziennik zdradza, że Manchester United będzie musiał wyłożyć na stół aż 86 milionów funtów. Warto zaznaczyć, że zwolennikiem tego transferu jest Michael Carrick. Szkoleniowiec Czerwonych Diabłów miał okazję współpracować z zawodnikiem The Villans jeszcze za czasów gry w Middlesbrough.

Morgan Rogers to rewelacja ostatnich miesięcy w Premier League. Doskonała forma zawodnika Aston Villi została zauważona nie tylko przez Manchester United. Reprezentant Anglii nie tak dawno temu był łączony również z Paris Saint-Germain. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali 23-latka.

W trwającej kampanii Morgan Rogers rozegrał 49 spotkań w koszulce Aston Villi. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także dziewięć asyst.