Norweski diament przyciągnął uwagę Realu Madryt

Real Madryt kontynuuje strategię wyszukiwania młodych talentów na całym świecie i znów zwrócił uwagę na Norwegię. Według "Mundo Deportivo" klub obserwuje zawodnika, który już teraz wzbudza duże zainteresowanie w Europie.

Eirik Granaas na celowniku Realu Madryt

Real Madryt dokładnie analizuje rozwój Eirika Granaasa i widzi w nim zawodnika na przyszłość, donosi „Mundo Deportivo”. Szesnastoletni ofensywny pomocnik występuje w Fredrikstad FK. Piłkarz ma już za sobą debiut w pierwszym zespole mimo bardzo młodego wieku.

Norweg jest uznawany za jedno z największych odkryć swojego kraju w ostatnim czasie. Wielu ekspertów porównuje go do Martina Odegaarda. Obaj zawodnicy pochodzą z Drammen, co dodatkowo wzmacnia te porównania i zainteresowanie mediów.

Granaas rozwija się równolegle w drużynie rezerw oraz w pierwszym zespole. W drugim zespole rozegrał 23 mecze i zdobył sześć bramek. W pierwszej drużynie zanotował sześć występów i strzelił jednego gola, co pokazuje jego stopniowe wprowadzanie do seniorskiego futbolu.

Młody pomocnik jest także częścią reprezentacji Norwegii do lat 16. W kadrze wystąpił trzykrotnie i zdobył jedną bramkę. Jego rozwój jest uważnie śledzony przez sztaby szkoleniowe największych klubów.

Real Madryt nie jest jedynym klubem zainteresowanym tym zawodnikiem. W grze pozostają również Arsenal, Chelsea, Newcastle United oraz Liverpool. Kontrakt Granaasa obowiązuje do 2027 roku, co daje Fredrikstad pewien komfort, ale nie wyklucza walki o jego podpis w najbliższych miesiącach.

Zobacz również: Bernardo Silva bliżej Serie A. Odbyła się ważna rozmowa

