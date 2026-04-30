Norweski diament przyciągnął uwagę Realu Madryt

18:29, 30. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Madrid Universal

Real Madryt kontynuuje strategię wyszukiwania młodych talentów na całym świecie i znów zwrócił uwagę na Norwegię. Według "Mundo Deportivo" klub obserwuje zawodnika, który już teraz wzbudza duże zainteresowanie w Europie.

Eirik Granaas na celowniku Realu Madryt

Real Madryt dokładnie analizuje rozwój Eirika Granaasa i widzi w nim zawodnika na przyszłość, donosi „Mundo Deportivo”. Szesnastoletni ofensywny pomocnik występuje w Fredrikstad FK. Piłkarz ma już za sobą debiut w pierwszym zespole mimo bardzo młodego wieku.

Norweg jest uznawany za jedno z największych odkryć swojego kraju w ostatnim czasie. Wielu ekspertów porównuje go do Martina Odegaarda. Obaj zawodnicy pochodzą z Drammen, co dodatkowo wzmacnia te porównania i zainteresowanie mediów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Granaas rozwija się równolegle w drużynie rezerw oraz w pierwszym zespole. W drugim zespole rozegrał 23 mecze i zdobył sześć bramek. W pierwszej drużynie zanotował sześć występów i strzelił jednego gola, co pokazuje jego stopniowe wprowadzanie do seniorskiego futbolu.

Młody pomocnik jest także częścią reprezentacji Norwegii do lat 16. W kadrze wystąpił trzykrotnie i zdobył jedną bramkę. Jego rozwój jest uważnie śledzony przez sztaby szkoleniowe największych klubów.

Real Madryt nie jest jedynym klubem zainteresowanym tym zawodnikiem. W grze pozostają również Arsenal, Chelsea, Newcastle United oraz Liverpool. Kontrakt Granaasa obowiązuje do 2027 roku, co daje Fredrikstad pewien komfort, ale nie wyklucza walki o jego podpis w najbliższych miesiącach.

Zobacz również: Bernardo Silva bliżej Serie A. Odbyła się ważna rozmowa