Borussia sięgnie po obrońcę z Premier League? To byłby darmowy transfer

Marcos Senesi będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Z okazji na darmowe sprowadzenie stopera chce skorzystać m.in. Borussia Dortmund - donosi Ekrem Konur.

Marcos Senesi będzie łakomym kąskiem na rynku w nadchodzących miesiącach. 28-letni stoper zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z AFC Bournemouth. Taki scenariusz oznacza, że trzykrotny reprezentant Argentyny wkrótce stanie się wolnym zawodnikiem, dostępnym bez kwoty odstępnego. Nic więc dziwnego, iż jego sytuacja wzbudza ogromne zainteresowanie wśród czołowych europejskich klubów.

Dotychczas środkowy obrońca był najczęściej łączony z Barceloną, Atletico Madryt, Chelsea, Liverpoolem, Tottenhamem Hotspur czy Juventusem. Wymienione potęgi może jednak pogodzić inny gigant ze Starego Kontynentu, a mianowicie Borussia Dortmund.

Jak podaje w mediach społecznościowych znający realia rynku transferowego dziennikarz – Ekrem Konur, niemiecki klub widzi realną szansę na pozyskanie doświadczonego defensora. Senesi na Signal Iduna Park mógłby bowiem liczyć na regularne występy w podstawowym składzie, co na pewno jest dla niego bardzo istotnym argumentem.

Argentyński zawodnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy Wisienek od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Wcześniej reprezentował CA San Lorenzo de Almagro, gdzie rozpoczynał swoją karierę. Mierzący 184 centymetry defensor w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania i zanotował 4 asysty. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 22 miliony euro.