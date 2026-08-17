Manchester United rozważa sprowadzenie stopera Bayeru Leverkusen

Edmond Tapsoba może kontynuować swoją karierę w Premier League. 27-letni środkowy obrońca wzbudził bowiem zainteresowanie Manchesteru United - donosi Ekrem Konur z portalu Fussball Daten.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Edmond Tapsoba

Edmond Tapsoba na celowniku Manchesteru United

Manchester United nie wyklucza wzmocnienia pozycji stopera w najbliższym czasie. W ostatnich miesiącach z przeprowadzką na Old Trafford byli łączeni między innymi Giorgio Scalvini oraz Kim Min-Jae. Niewykluczone jednak, że Czerwone Diabły ostatecznie postawią na innego, ale równie cenionego zawodnika. Klub z Manchesteru interesuje się bowiem piłkarzem, który bez wątpienia podniósłby jakość defensywy.

Jak podaje Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, kandydatem do przenosin do ekipy Red Devils jest Edmond Tapsoba. Manchester United miał już nawiązać kontakt z agentami stopera Bayeru Leverkusen.

27-letni środkowy obrońca jest ceniony przez sztab szkoleniowy drużyny Czerwonych Diabłów. Jego sytuację monitorują również Tottenham Hotspur oraz Newcastle United, dlatego konkurencja w walce o reprezentanta Burkina Faso może być spora.

Afrykański defensor z powodzeniem występuje w barwach zespołu Aptekarzy od stycznia 2020 roku, kiedy przeniósł się na BayArenę za 20,2 miliona euro z Vitorii Guimaraes. Mierzący 194 centymetry obrońca w poprzednim sezonie rozegrał 44 mecze, zdobył pięć bramek i zaliczył 3 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro, a umowa zawodnika z Bayerem obowiązuje do 2031 roku.