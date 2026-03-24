Manchester United szuka wzmocnień. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą pokrzyżować plany Realu Madryt. Na celowniku angielskiego zespołu znalazł się Archie Gray z Tottenhamu Hotspur - donosi "TEAMtalk".

Manchester United w miniony piątek zaliczył wpadkę. Zespół prowadzony przez Michaela Carricka tuż przed przerwą reprezentacyjną podzielił się punktami z Bournemouth (2:2). Teraz władze klubu mają mnóstwo czasu, aby przemyśleć plany transferowe. Letnie okienko zbliża się wielkimi krokami, więc Czerwone Diabły już rozglądają się za nowymi zawodnikami.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż angielski zespół może pokrzyżować plany Realu Madryt. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Archie Gray z Tottenhamu Hotspur. Młody pomocnik jest łączony również m.in. z przeprowadzką do drużyny Królewskich.

Manchester United zapewne nie będzie spieszył się z pozyskaniem Archiego Graya. W pierwszej kolejności klub z Old Trafford poczeka na przyszłość Tottenhamu Hotspur w Premier League. Drużyna Kogutów znajduje się w strefie zagrożonej spadkiem. Jeśli londyńczykom nie uda się pozostać w lidze, to z pewnością łatwiej będzie sprowadzić młodego pomocnika.

Archie Gray w trwającej kampanii rozegrał 32 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Angielski zawodnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 20-latek może również pochwalić się trzema asystami.