Real i Bayern powalczą o transfer. Prosto z Tottenhamu

17:01, 24. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sports Boom

Bayern Monachium i Real Madryt mogą stoczyć walkę o transfer. Trop europejskich gigantów prowadzi do Premier League. Na ich celownikach znalazł się Archie Gray z Tottenhamu Hotspur - donosi "Sports Boom".

Piłkarze Tottenhamu
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Archie Gray na radarach Realu Madryt oraz Bayernu Monachium

Bayern Monachium oraz Real Madryt są głównymi faworytami do triumfu w Lidze Mistrzów. Podopieczni Vincenta Kompany’ego przez cały sezon spisują się na miarę oczekiwań. Królewscy natomiast zmagają się z wieloma problemami, co poskutkowało zmianę na ławce trenerskiej. Dziś szkoleniowcem Los Blancos jest Alvaro Arbeloa.

Tymczasem serwis „Sports Boom” przekazuje bardzo ciekawe wieści transferowe. Bayern Monachium i Real Madryt mogą między sobą stoczyć walkę o piłkarza. Jak się okazuje, mistrzowie Niemiec oraz Hiszpanie zwrócili swoją uwagę na diament z boisk Premier League. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Archie Gray, który na co dzień reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur.

Większą chrapkę na utalentowanego pomocnika ma Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec wiążą olbrzymią przyszłość z graczem Kogutów, ponieważ widzą w nim długoterminowego następcę Joshuy Kimmicha. Real Madryt natomiast bacznie obserwuje gigantyczne postępy wychowanka Leeds United.

Archie Gray w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Młodzieżowy reprezentant Anglii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Obie zdobyte bramki miały miejsce w rozgrywkach Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź