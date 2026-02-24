Bayern Monachium i Real Madryt mogą stoczyć walkę o transfer. Trop europejskich gigantów prowadzi do Premier League. Na ich celownikach znalazł się Archie Gray z Tottenhamu Hotspur - donosi "Sports Boom".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Archie Gray na radarach Realu Madryt oraz Bayernu Monachium

Bayern Monachium oraz Real Madryt są głównymi faworytami do triumfu w Lidze Mistrzów. Podopieczni Vincenta Kompany’ego przez cały sezon spisują się na miarę oczekiwań. Królewscy natomiast zmagają się z wieloma problemami, co poskutkowało zmianę na ławce trenerskiej. Dziś szkoleniowcem Los Blancos jest Alvaro Arbeloa.

Tymczasem serwis „Sports Boom” przekazuje bardzo ciekawe wieści transferowe. Bayern Monachium i Real Madryt mogą między sobą stoczyć walkę o piłkarza. Jak się okazuje, mistrzowie Niemiec oraz Hiszpanie zwrócili swoją uwagę na diament z boisk Premier League. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Archie Gray, który na co dzień reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur.

Większą chrapkę na utalentowanego pomocnika ma Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec wiążą olbrzymią przyszłość z graczem Kogutów, ponieważ widzą w nim długoterminowego następcę Joshuy Kimmicha. Real Madryt natomiast bacznie obserwuje gigantyczne postępy wychowanka Leeds United.

Archie Gray w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Młodzieżowy reprezentant Anglii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Obie zdobyte bramki miały miejsce w rozgrywkach Premier League.