Liverpool ma poważny problem. Manchester United może pokrzyżować ich plany transferowe. Czerwone Diabły również włączyły się do walki o Nicka Woltemade z Newcastle United - przekazuje "CaughtOffside".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United vs Liverpool. Walka o transfer Nicka Woltemade

Liverpool jako pierwszy zgłosił się po Nicka Woltemade i od dłuższego czasu uważnie monitoruje sytuację niemieckiego napastnika. The Reds widzą w nim zawodnika, który w przyszłości mógłby wzmocnić ofensywę zespołu. Teraz jednak na horyzoncie pojawił się bardzo poważny konkurent. Jak przekazuje serwis „CaughtOffside”, do walki o podpis Niemca włączył się bowiem Manchester United.

Czerwone Diabły również dostrzegły potencjał Niemca i mają zamiar powalczyć z odwiecznym rywalem o jego sprowadzenie. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja pomiędzy angielskimi gigantami dopiero się rozpoczyna. Kluczowy głos w całej sprawie będzie należał jednak do Newcastle United. Władze Srok coraz poważniej rozważają sprzedaż Nicka Woltemade, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta.

Zainteresowanie ze strony dwóch czołowych klubów Premier League może sprawić, że kwota transferu znacząco wzrośnie. Obecnie jednak nie jest znana dokładna wycena Nicka Woltemade. Najbliższe tygodnie mogą okazać się decydujące dla przyszłości niemieckiego napastnika. Zarówno Liverpool, jak i Manchester United będą chcieli wykorzystać okazję, aby przekonać Newcastle United do sprzedaży oraz samego zawodnika do wyboru właśnie ich projektu sportowego.