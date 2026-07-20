Phil Foden trafił na listę życzeń hiszpańskiego giganta. To byłby hit

Phil Foden ponownie znalazł się na radarze jednego z największych klubów w Europie. Hiszpański gigant uważnie obserwuje sytuację reprezentanta Anglii, choć do ewentualnego transferu wciąż pozostaje daleka droga.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

FC Barcelona obserwuje Phila Fodena

Phil Foden ponownie jest łączony z FC Barceloną. Kataloński klub ma monitorować sytuację 25-letniego reprezentanta Anglii, którego pozycja w Manchesterze City nie jest już tak mocna jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Obecnie nie ma jednak informacji o rozpoczętych negocjacjach ani złożonej ofercie. Barcelona traktuje sprawę jako rynkową okazję i uważnie śledzi rozwój wydarzeń.

Według doniesień Anglik nadal jest postrzegany jako piłkarz o ogromnym potencjale. Na Camp Nou wierzą, że odpowiednie warunki mogłyby pomóc mu wrócić do najwyższej dyspozycji.

Transfer byłby niezwykle trudny

Styl gry Fodena ma odpowiadać wymaganiom Hansiego Flicka. Piłkarz może występować jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy, a także drugi napastnik. W Barcelonie miałby zwiększyć rywalizację i kreatywność w ofensywie.

Realizacja takiego transferu byłaby jednak bardzo skomplikowana. Foden wciąż jest związany długoterminowym kontraktem z Manchesterem City, należy do najlepiej opłacanych zawodników klubu i pozostaje jednym z symboli akademii mistrzów Anglii.

Dodatkowo nie ma sygnałów, że Manchester City chce sprzedać swojego wychowanka. Klub nadal wierzy, że Anglik odzyska najwyższą formę, a sam zawodnik nie dawał dotąd do zrozumienia, że chce zmienić otoczenie.