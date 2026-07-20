Milan czeka na oferty za Leao. Trzy kluby myślą o transferze

Rafael Leao publicznie zakomunikował, że chce odejść z Milanu. Klub wycenił piłkarza na 60 mln euro i czeka na oferty. Według dziennika LGdS o transferze Portugalczyka myślą trzy kluby.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Man United, Barcelona i Aston Villa myślą o transferze Leao

AC Milan rozczarował w końcówce poprzedniego sezonu i wypadł poza TOP4 Serie A. Efektem był brak awansu do Ligi Mistrzów. Co więcej, niedługo po zakończeniu rozgrywek Rafael Leao publicznie ogłosił, że zamierza opuścić klub. O nadchodzącym transferze Portugalczyka nie było głośno ze względu na udział w Mistrzostwach Świata. Dopiero teraz saga transferowa rozkręci się na dobre.

Mediolańczycy wycenili piłkarza na 60 milionów euro, ale niewykluczone, że zgodzą się na trochę niższą kwotę. Włoska prasa podaje, że powinno wystarczyć 50 mln euro, żeby przekonać Rossonerich do sprzedaży. Na ten moment nie było żadnych oficjalnych ofert.

La Gazzetta dello Sport poinformowała, że dwa kluby złożyły wcześniej wstępne zapytanie o piłkarza. Portugalczykiem interesuje się Manchester United oraz FC Barcelona. Trzecim zespołem, który myśli o transferze jest Aston Villa. W przypadku ekipy z Birmingham nie było na razie żadnego kontaktu, ale Włosi uważają, że mogą wkroczyć do akcji, ponieważ dysponują odpowiednią gotówką.

Leao jest związany z Milanem od sierpnia 2019 roku. W ciągu siedmiu sezonów rozegrał prawie 300 meczów, w których strzelił 80 bramek i zanotował 65 asyst. W sezonie 2021/2022 zdobył mistrzostwo Włoch, a także został piłkarzem roku w Serie A.