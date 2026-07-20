PSG było blisko hitowego transferu. Barcelona nagle zmieniła zdanie

FC Barcelona zmieniła swoje podejście do przyszłości Ferrana Torresa po jego spektakularnym występie na mundialu. Klub chce zatrzymać bohatera finału mimo zainteresowania PSG.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres bohaterem mundialu i transferowego zwrotu

FC Barcelona jeszcze niedawno nie była pewna dalszej przyszłości Ferrana Torresa, ale sytuacja uległa całkowitej zmianie po najważniejszym momencie jego kariery. Hiszpan został bohaterem finału MŚ 2026, zdobywając zwycięską bramkę przeciwko Argentynie. Teraz klub z Camp Nou chce związać się z nim na dłużej.

Według informacji przekazanych przez „Diario Sport” mistrz La Liga przygotowuje propozycję długoterminowego przedłużenia kontraktu dla 26-latka. Barcelona chce w ten sposób zabezpieczyć przyszłość piłkarza, który jeszcze niedawno znajdował się pod znakiem zapytania w kontekście dalszej gry w klubie.

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Na sytuację Ferrana Torresa uwagę zwróciło również Paris Saint-Germain. Mistrz Francji miał naciskać na pozyskanie reprezentanta Hiszpanii, widząc w nim potencjalnego następcę Goncalo Ramosa. Zwolennikiem tego ruchu miał być Luis Enrique, który doskonale zna zawodnika ze współpracy w reprezentacji Hiszpanii.

Mimo pojawiających się wieści o możliwym ustnym porozumieniu między Ferranem Torresem a PSG, Barca utrzymuje, że sam piłkarz nie przekazał władzom klubu żadnej prośby o odejście. Katalończycy są zatem przekonani, że nadal mają argumenty, aby zatrzymać go na Camp Nou.

Jeszcze przed finałem przyszłość napastnika stała pod znakiem zapytania. Jeden występ jednak całkowicie zmienił narrację. Teraz Barcelona ma mieć plan, aby Ferran Torres pozostał częścią projektu na kolejne lata i nie zasilił bezpośredniego rywala z Paryża.