Puchacz może zagrać przeciwko Lechowi. Wychowanek już zareagował

Lech Poznań w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów może trafić na Sabah FK, a więc klub, w którym występuje Tymoteusz Puchacz. Wychowanek Kolejorza zabrał już głos w tej sprawie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz o wylosowaniu Lecha

Lech Poznań we wtorkowy wieczór przystąpi do rywalizacji w meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów UEFA. Kolejorz zmierzy się w wyjazdowym starciu z duńskim Aarhus GF. Wszystko wskazuje na to, że przed zespołem Nielsa Frederiksena trudna przeprawa, ale absolutnie w zasięgu zespołu. Najpewniej więc zagrają oni w 3. rundzie walki o fazę ligową, a tam poznali już swojego rywala.

Będzie nim lepszy z pary Sabah FK (Azerbejdżan) / KuPS (Finlandia). To wybór bardzo ciekawy, bowiem w zespole z pogranicza Europy i Azji występuje przecież Tymoteusz Puchacz. Polak jest tam ważną postacią i z pewnością awizowany będzie do gry w pierwszym składzie. Byłby to więc dla niego wyjątkowe spotkanie z racji faktu, że jest wychowankiem Lecha oraz niezwykle emocjonalnie związaną z nim osobą. Reprezentant Polski wypowiedział się już na ten temat w rozmowie z „Meczykami”.

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– Mówiłem od początku, że trafimy na Lecha. Dużo musi się wydarzyć rzeczy, żebyśmy zagrali, ale piłka lubi takie historie. Wygląda, jakby ktoś sterował z góry, żeby tak to się ułożyło – powiedział Tymoteusz Puchacz na kanale „Meczyki.pl”.

– Zweryfikuje nas Europa. Staramy się grać wysokim pressingiem, ofensywnie, kreować sytuacje, staramy się narzucać nasz styl gry. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę jak Lech Poznań – dodał.

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