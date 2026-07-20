Haaland zdecydował o przyszłości. Oto główny faworyt do transferu

Erling Haaland nie zamierza tego lata opuszczać Manchesteru City, ale jednocześnie wyznaczył termin, w którym może ponownie rozważyć transfer. Wśród potencjalnych kierunków wyróżnia się jeden europejski gigant.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland zostaje w Manchesterze City

Erling Haaland nie planuje zmieniać barw klubowych podczas obecnego okna transferowego. Według doniesień katalońskiego serwisu El Nacional norweski napastnik miał poprosić swoich przedstawicieli o wstrzymanie wszelkich rozmów dotyczących transferu oraz nowych negocjacji.

Manchester City również nie zamierza rozstawać się ze swoją gwiazdą. Haaland jest związany z angielskim klubem długoterminowym kontraktem obowiązującym do 2034 roku.

Według przekazanych informacji napastnik chce spokojnie skupić się na grze i dopiero w 2027 roku ponownie przeanalizować swoją sytuację oraz ewentualne możliwości zmiany otoczenia.

Real Madryt pozostaje głównym faworytem

Z doniesień wynika, że jeśli Haaland zdecyduje się na transfer w przyszłości, najpoważniejszym kandydatem do jego pozyskania pozostaje Real Madryt.

Na razie nie ma jednak informacji o prowadzonych negocjacjach ani konkretnych działaniach ze strony Królewskich. Ewentualny transfer miałby zależeć od sytuacji kadrowej madryckiego klubu, w tym zmian w linii ataku i dostępnych środków finansowych.

Na obecnym etapie wszystko wskazuje więc na to, że Haaland pozostanie zawodnikiem Manchesteru City. Dopiero rok 2027 ma być momentem, w którym Norweg i jego otoczenie ponownie rozważą możliwość rozpoczęcia rozmów dotyczących transferu.

Warto zaznaczyć, że informacje El Nacional mają charakter medialnych doniesień i nie zostały potwierdzone przez Manchester City, Real Madryt ani otoczenie samego zawodnika.