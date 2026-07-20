Rashford z jasnym planem na przyszłość. To jest cel gwiazdora

Marcus Rashford po mundialu będzie przygotowywał się do sezonu z Manchesterem United. Na Old Trafford pojawiło się dla niego miejsce. Michael Carrick chce zatrzymać Anglika.

UMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United chce zatrzymać Rashforda

Marcus Rashford spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w Barcelonie. Pokazał się tam z dobrej strony, choć władze giganta negatywnie oceniły jego dyspozycję w najważniejszym okresie, kiedy to ważyły się losy awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Wówczas zastępował kontuzjowanego Raphinhę, ale drużyna nieszczególnie mogła na niego liczyć. W konsekwencji Blaugrana zrezygnowała z możliwości wykupu gwiazdora i postawiła na Anthony’ego Gordona, sprowadzając go z Newcastle United.

Skrzydłowy liczył, że temat jego przyszłości zostanie wyjaśniony szybciej, ale ostatecznie pozostawił tę kwestię na okres po mistrzostwach świata. Turniej dobiegł końca – Anglicy pokonali Francję w meczu o trzecie miejsce – więc Rashford może skupić się na sobie. BBC Sport przewiduje, że w przyszłym sezonie będzie grał na Old Trafford.

Manchester United dostrzega dla niego miejsce w zespole. Zwolennikiem tej współpracy jest w szczególności Michael Carrick, który przedstawiał już zawodnikowi swój plan. Rashford nie miał po drodze z Rubenem Amorimem, ale po jego zwolnieniu sytuacja diametralnie się zmieniła.

Do tej pory Rashford wolał odejść, a jego priorytetem był transfer definitywny do Barcelony. Problemem jest jego olbrzymie wynagrodzenie, z którego niekoniecznie chce rezygnować. Anglik wkrótce dołączy do treningów Manchesteru United i powalczy o względy Carricka.

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