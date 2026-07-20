Spalletti nie ma dla niego planu. We Włoszech natychmiast wyczuli okazję

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Transferowy ruch za kulisami Serie A

Joao Mario znalazł się na celowniku Fiorentiny, która nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, działacze klubu z Florencji wskazali portugalskiego defensora jako jeden z głównych celów na najbliższe tygodnie. Rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami mają rozpocząć się w najbliższym czasie, a scenariusz transferu wydaje się coraz bardziej realny.

Fiorentina od początku letniego okna konsekwentnie wzmacnia kadrę, szukając zawodników gotowych do natychmiastowej rywalizacji o miejsce w składzie. Włoskie media podkreślają, że właśnie wszechstronność Joao Mario sprawiła, że znalazł się wysoko na liście życzeń Fioletowych. Portugalczyk może występować na kilku pozycjach w formacji defensywnej, co dla sztabu szkoleniowego jest niezwykle cennym atutem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ostatnie miesiące 26-latek spędził poza Juventusem. Drugą część poprzedniego sezonu rozegrał na wypożyczeniu w Bolonii, gdzie regularnie otrzymywał szanse gry i zbierał doświadczenie na poziomie Serie A. Mimo to jego przyszłość w Juventusie pozostaje niepewna.

Według informacji przekazanych przez źródło, nowy trener Luciano Spalletti nie uwzględnia obecnie Joao Mario w swoich kluczowych planach sportowych. Nie oznacza to jednak definitywnego rozstania z zawodnikiem. Ogólnie w Turynie preferowanym rozwiązaniem ma być kolejne wypożyczenie, które pozwoli piłkarzowi regularnie występować, a jednocześnie pozostawić otwartą drogę do ewentualnego powrotu.

Takie rozwiązanie odpowiada również Fiorentinie. Klub z Florencji jest gotowy rozmawiać o formule czasowego transferu i właśnie na tym wariancie mają skupić się nadchodzące negocjacje.