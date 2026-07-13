Manchester United dopiął swego! Wielki transfer potwierdzony

15:26, 13. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Manchester United

Manchester United wreszcie potwierdził wyczekiwany transfer. Do drużyny Michaela Carricka zawitał Andrey Santos. Brazylijczyk poprzednio był związany z Chelsea.

Michael Carrick
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Oficjalnie: Andrey Santos wzmocnił Manchester United

Manchester United ostro wziął się do pracy na rynku transferowym. Głównym celem angielskiego zespołu jest pozyskanie nowego środkowego pomocnika. W poniedziałkowe popołudnie wreszcie udało im się dopiąć głośne wzmocnienie. Czerwone Diabły za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosiły przyjście Andreya Santosa z Chelsea.

Przyjście Brazylijczyka na Old Trafford z pewnością będzie jednym z głośniejszych transferów wewnątrz Premier League. Młody pomocnik poprzednio był związany z Chelsea, gdzie nie udało mu się podbić serc kibiców i władz klubu. 22-latek ma olbrzymi potencjał, więc nic dziwnego, że Manchester United skusił się na jego przeprowadzkę.

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Dokładnie nie poznaliśmy, za jaką kwotę Andrey Santos przeniósł się do Manchesteru United. Wiemy jedynie, że piłkarz podpisał z Czerwonymi Diabłami kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku. Tym samym reprezentant Brazylii został obdarzony sporym zaufaniem przez zespół z Old Trafford.

Andrey Santos w poprzednim sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce Chelsea. Pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

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