Napoli zarzuciło sieć na reprezentanta Grecji. Imponujące statystyki

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Christos Tzolis pod lupą SSC Napoli

SSC Napoli walczy o obronę tytułu mistrzowskiego we Włoszech. Obecnie zespół Azzurrich ma na swoim koncie 43 punkty i zajmuje 3. miejsce w tabeli Serie A, pozostając w grze o kolejne scudetto. Trener neapolitańskiej drużyny – Antonio Conte – liczy na wzmocnienia kadry w trakcie sezonu, aby utrzymać wysoką intensywność gry na wszystkich frontach.

Warto dodać, że niepewna jest przyszłość Noi Langa, którym poważnie interesuje się tureckie Fenerbahce Stambuł, co może zmusić Napoli do szybkiego działania na rynku transferowym. Mistrzowie Włoch mogą więc zostać postawieni przed koniecznością znalezienia następcy Holendra. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na liście życzeń Błękitnych znalazł się skrzydłowy Club Brugge – Christos Tzolis.

Transfer Greka nie będzie jednak łatwy do sfinalizowania już zimą, ponieważ belgijski klub chce zatrzymać swoją gwiazdę przynajmniej do końca kampanii. Mimo to naciski włodarzy spod Wezuwiusza oraz samego piłkarza mogą sprawić, że rozmowy nabiorą tempa.

Christos Tzolis z powodzeniem występuje w barwach Club Brugge od lipca 2024 roku, gdy trafił na Jan Breydel Stadium za 6,5 miliona euro z Fortuny Dusseldorf. W tym czasie rozegrał 88 spotkań, zdobywając 32 bramki i notując 32 asysty. Zatem jego statystyki robią ogromne wrażenie. Nic więc dziwnego, że reprezentantem Grecji interesują się także Tottenham Hotspur, Atletico Madryt, AC Milan, Juventus oraz Borussia Dortmund.