Portugalia wróciła na zwycięski szlak po falstarcie na mundialu. Selecao rozbiło Uzbekistan (5:0), a bohaterem spotkania został niezawodny Cristiano Ronaldo, notujący dwa gole.

fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo odpowiedział krytykom. Wystarczyło kilkadziesiąt minut

Reprezentacja Portugalii w roli zdecydowanego faworyta przystępowała do swojej wtorkowej potyczki z Uzbekistanem. Selecao po rozczarowującym remisie (1:1) z Demokratyczną Republiką Konga mieli zamiar wrócić na zwycięski szlak. Jednocześnie głodny kolejnych goli na mundialach był kapitan drużyny.

Cristiano Ronaldo wynik rywalizacji otworzył błyskawicznie, bo już w szóstej minucie. Doświadczony zawodnik popisał się celnym uderzeniem z mniej więcej siedmiu metrów. Na tym jednak piłkarz Al-Nassr nie zamierzał poprzestać, mając widoczną radość związana z zamknięciem ust swoich krytyków.

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Tymczasem w 17. minucie prowadzenie Portugalczyków podwyższył Nuno Mendes. Pomocnik Paris Saint-Germain popisał się celnym uderzeniem z rzutu wolnego, czego nie spodziewali się rywale, liczący na to, że to kapitan Selecao odda strzał. Cristiano Ronaldo dublet skompletował z kolei w 39. minucie.

Po zmianie stron reprezentacja Portugalii dołożyła szybko kolejne trafienie, które padło w 60. minucie po ogromny zamieszaniu w polu karnym Uzbeków. Strzał oddał Joao Felix. Po drodze jednak niefortunną interwencję zaliczył Abduvohid Nematov, notujący finalnie trafienie samobójcze.

Wynik rywalizacji w 88. minucie ustalił Rafael Leao, który strzelił swojego szóstego gola w drużynie narodowej. Tym samym Portugalczycy odnieśli premierowe zwycięstwo na mundialu w Ameryce Północnej. W ostatniej kolejce fazie zasadniczej Portugalia zagra z Kolumbią. Z kolei reprezentacja Uzbekistanu zmierzy się z CR Kongo.

Portugalia – Uzbekistan 5:0 (3:0)

1:0 Cristiano Ronaldo 6′

2:0 Nuno Mendes 17′

3:0 Cristiano Ronaldo 39′

4:0 Abduvohid Nematov 60′ (sam.)

5:0 Rafael Leao 87′