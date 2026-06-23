Arsenal nie ma zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy do Realu Madryt. Riccardo Calafiori jest ważnym elementem w układance Mikela Artety. Oferta transferowa za Włocha musiałaby wynosić 100 milionów euro - donosi "TuttoMercatoWeb".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Riccardo Calafiori nie dla Realu Madryt. Arsenal zatrzyma Włocha

Arsenal ma w swoich szeregach dwójkę świetnych lewych obrońców. Zarówno Riccardo Calafiori, jak i Piero Hincapie tego lata byli łączeni z Realem Madryt. Jak się okazuje, obaj są nietykalni. Serwis „TuttoMercatoWeb” zdradza, że włoski defensor wciąż pozostawał na radarze Królewskich. Mistrzowie Premier League jednak jasno dali do zrozumienia, że nie mają zamiaru rozstawać się z reprezentantem Italii.

Wspomniane źródło zaznacza, że Riccardo Calafiori odgrywa kluczową rolę w układance Mikela Artety. Szkoleniowiec nie wyobraża sobie odejścia Włocha, więc Arsenal nie będzie rozpatrzał żadnych ofert transferowych. Może jednak się to zmienić, jeśli na stole pojawi się kosmiczna kwota. Kanonierzy usiądą do rozmów w momencie, gdy zainteresowany klub zaoferuje aż 100 milionów euro.

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Przyszłość Riccardo Calafioriego zatem wciąż będzie pisana na Emirates Stadium. Włoch prezentuje wysokim poziom, ale często doskwierają mu różne urazy. To właśnie problemy zdrowotne w minionym sezonie hamowały wychowanka Romy w powrocie do formy. The Gunners jednak nigdy nie przestali wierzyć w reprezentanta Italii.

Riccardo Calafiori w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań pod okiem Mikela Artety. Obrońca Arsenalu strzelił jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.