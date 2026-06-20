Real Madryt i Manchester United obejdą się smakiem! Mateus Fernandes wybrał inny klub

16:49, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Matteo Moretto

Real Madryt i Manchester United oddalili się od Mateusa Fernandesa. Portugalczyk wyraził chęć dołączenia do innego zespołu. Gwiazda West Hamu United wybrała Tottenham Hotspur - przekazuje Matteo Moretto.

Mateus Fernandes
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MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mateus Fernandes

Tottenham Hotspur wygrywa rywalizację o Mateusa Fernandesa!

Real Madryt i Manchester United w ostatnich tygodniach ostro walczyli o transfer. Mateus Fernandes znalazł się bowiem w ich kręgu zainteresowań. Jak się okazuje, wielkie europejskie kluby mogą lada moment obejść się smakiem. Matteo Moretto poinformował, że gwiazda West Hamu United jest zdecydowana na dołączenie do Tottenhamu Hotspur.

Mateus Fernandes jest bardzo bliski porozumienia z londyńskim zespołem. Koguty jednak nie rozpoczęły jeszcze negocjacji z West Hamem United i to nie będzie należało do najprostszych zadań. Młoty oczekują bowiem ogromnych pieniędzy. Wydaje się jednak, że Spurs zrobią wszystko, aby jak najszybciej dopiąć przyjście reprezentanta Portugalii.

Tottenham Hotspur tym samym ładnie zagrał na nosie Manchesterowi United oraz Realowi Madryt. Oba kluby dość ślamazarnie podchodziły do tematu transferu Mateusa Fernandes. Koguty do tej pory były w cieniu, ale bardzo szybko udało im się znaleźć wspólny język z portugalskim pomocnikiem. Spurs mogą być zatem bohaterami jednego z najgłośniejszych wzmocnień w letnim okienku.

W poprzednim sezonie Mateus Fernandes rozegrał 42 spotkania w koszulce West Hamu United. Reprezentant Portugalii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.

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