Manchester United rusza do ataku. Czerwone Diabły zamierzają bowiem pozyskać Eduardo Camavingę z Realu Madryt. Angielski gigant rozpoczął już rozmowy transferowe - przekazuje "SPORT".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Eduardo Camavinga w Manchesterze United? Trwają rozmowy z Realem Madryt

Manchester United za wszelką cenę w letnim okienku transferowym chce wzmocnić środek pola. Lada moment do drużyny trafił Ederson. W tej chwili Czerwone Diabły rozglądają się za innymi zawodnikami i pojawił się jeden kandydat z Realu Madryt. Jak się okazuje, na Old Trafford może trafić Eduardo Camavinga. Serwis „SPORT” zdradził, że rozpoczęły się już rozmowy transferowe.

Real Madryt jest gotowy na rozstanie z Eduardo Camavingą. Królewscy oczekują za francuskiego pomocnika 52 miliony funtów. Taka kwota oczywiście jest w zasięgu Manchesteru United. Problemem mogą być jedynie negocjacje z samym piłkarzem. Zawodnik Los Blancos nie planuje bowiem zmieniać barw klubowych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester United nie jest osamotniony w walce o Eduardo Camavingę. Ostatnio doszły słuchy, że Inter Mediolan ruszył po pomocnika Realu Madryt. Trudno obecnie przewidzieć, gdzie wyląduje Francuz. Obecne letnie okienko transferowe będzie niezwykle gorące dla 23-latka, który może nie mieć już przyszłości na Estadio Santiago Bernabeu.

W zeszłym sezonie Eduardo Camavinga rozegrał 43 spotkania w koszulce Realu Madryt. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.