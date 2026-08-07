Man United i Chelsea chcą nowego napastnika. Padła jasna deklaracja

Manchester United i Chelsea monitorują sytuację Igora Thiago z Brentfordu. Jak podaje "TEAMtalk", napastnik w tym momencie nie jest na sprzedaż.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Igor Thiago na liście życzeń Manchesteru United i Chelsea

Brentford nie zamierza rozważać żadnych ofert za Igora Thiago podczas letniego okna transferowego. Jak informuje „TEAMtalk”, znakomita forma brazylijskiego napastnika sprawiła, że zainteresowanie wyraziły Manchester United oraz Chelsea.

Thiago był jednym z największych odkryć poprzedniego sezonu Premier League. Brazylijczyk zdobył 22 bramki i zanotował jedną asystę w 38 spotkaniach. Początki napastnika w Brentfordzie nie były łatwe. Po transferze w 2024 roku kontuzje mocno ograniczyły jego możliwości i sprawiły, że musiał długo czekać na regularne występy. Kiedy otrzymał szansę, szybko udowodnił swoją wartość.

Dzięki świetnej skuteczności w Anglii Thiago otrzymał powołanie do reprezentacji Brazylii na tegoroczne mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Jednak zdołał wystąpić w jednym spotkaniu dla Canarinhos na mundialu. Brentford doceniło jego rozwój i na początku tego roku zdecydowało się przedłużyć kontrakt do połowy 2031 roku.

Władze Pszczół uważają, że Thiago dopiero zaczyna najlepszy okres swojej kariery i może jeszcze bardziej rozwinąć się w zachodnim Londynie. Klub liczy, że napastnik będzie jednym z liderów zespołu prowadzonego przez Keitha Andrewsa w nadchodzącym sezonie. Dla Brentfordu równie ważna jest postawa samego zawodnika. Brazylijczyk nie naciska na transfer i jest zadowolony ze swojej sytuacji.