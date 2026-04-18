Pogoń Szczecin – Lech Poznań: gdzie oglądać?
Pogoń Szczecin podejmie Lecha Poznań w meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią spotkań Portowcy mają na swoim koncie 37 punktów i zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast Kolejorz z dorobkiem 46 oczek lideruje całej stawce. Różnica pozycji oraz ambicji obu zespołów zapowiada interesujący przebieg nadchodzącej potyczki. To spotkanie może mieć duże znaczenie dla tych ekip. Początek tej rywalizacji już w sobotę, 18 kwietnia o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Pogoń Szczecin – Lech Poznań: transmisja w TV
Mecz 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie transmitowany na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Robert Skrzyński i Adam Szała.
Pogoń Szczecin – Lech Poznań: stream online
Starcie między Pogonią Szczecin a Lechem Poznań możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie CANAL+ online.
Pogoń Szczecin – Lech Poznań: kursy bukmacherskie
Pogoń Szczecin – Lech Poznań: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 20:15.
