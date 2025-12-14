Chelsea rusza po gwiazdę ligowego rywala. Jest odkryciem Premier League

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Noah Sadiki

Noah Sadiki wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea w ostatnich latach odniosła znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej, sięgając po Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Te trofea potwierdziły rosnącą siłę zespołu The Blues oraz skuteczność długofalowego projektu sportowego. Władze z Londynu nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i planują dalszy rozwój drużyny. W nadchodzących okienkach transferowych klub chce jeszcze bardziej wzmocnić skład, aby na stałe rywalizować o najwyższe cele w Anglii i Europie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z zawodników uważnie obserwowanych przez Chelsea jest Noah Sadiki, który imponuje formą w barwach Sunderlandu. Londyńczycy nie wykluczają więc osłabienia ligowego rywala poprzez transfer jednego z jego kluczowych piłkarzy.

Walka o podpis 20-letniego pomocnika zapowiada się jednak bardzo zacięcie. Zainteresowanie Sadikim wykazuje bowiem również Manchester United, co może znacząco podnieść cenę zawodnika.

Noah Sadiki z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czarnych Kotów od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadium of Light za 17 milionów euro z Union Saint-Gilloise. W obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań, regularnie zbierając pozytywne oceny. Kontrakt mierzącego 173 centymetry zawodnika z Sunderlandem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 13-krotnego reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga wynosi około 25 milionów euro.