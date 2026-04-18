KSW 117: gdzie oglądać? Transmisja TV i online | Karta walk (18.04.2026)

Przed nami gala XTB KSW 117, która odbędzie się w sobotę 18 kwietnia 2026 roku w warszawskim Torwarze. Sprawdzamy, gdzie oglądać transmisję gali KSW 117 w TV i online oraz jak wygląda pełna karta walk.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mamed Chalidow

KSW 117: gdzie oglądać?

Gala XTB KSW 117 odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, w hali COS Torwar w Warszawie. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo w Polsce w telewizji oraz online. Transmisja gali KSW 117 dostępna będzie na kanale CANAL+ LIVE 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+.

Początek studia zaplanowano na godzinę 18:30, natomiast start samego wydarzenia nastąpi o godzinie 19:00. Kibice poza Polską będą mogli śledzić galę w serwisie KSWTV.COM.

KSW 117: transmisja TV

Transmisja telewizyjna gali XTB KSW 117 w Polsce będzie dostępna na kanale CANAL+ LIVE 5 (191). To właśnie tam pokazane zostaną wszystkie najważniejsze walki wieczoru, w tym starcie Pawła Pawlaka z Mamedem Chalidowem o pas mistrzowski kategorii średniej.

Galę będzie można obejrzeć również online w serwisie CANAL+. Dla widzów spoza Polski przewidziano transmisję za pośrednictwem platformy KSWTV.COM.

KSW 117: transmisja za darmo

KSW 117 można częściowo oglądać za darmo. Dwie pierwsze walki gali będą transmitowane bez opłat na YouTube KSW i YouTube CANAL+ Sport Polska.

KSW 117: karta walk

Paweł Pawlak vs Mamed Chalidow – walka o pas mistrzowski wagi średniej KSW

– walka o pas mistrzowski wagi średniej KSW Phil De Fries vs Marcin Wójcik – walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW

– walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW Daniel Rutkowski vs Oleksii Polishchuk

Andi Vrtačić vs Albert Odzimkowski

Marcello Morelli vs Werlleson Martins

Welisson Paiva vs Hugo Deux

Jacek Gać vs Luka Vrtačić

Tobiasz Le vs Sebastian Decowski – darmowa walka na YouTube KSW i YouTube CANAL+ Sport Polska

– darmowa walka na YouTube KSW i YouTube CANAL+ Sport Polska Nacim Belhouachi vs Jan Mašek – darmowa walka na YouTube KSW i YouTube CANAL+ Sport Polska

Walką wieczoru gali XTB KSW 117 będzie pojedynek Pawła Pawlaka z Mamedem Chalidowem. W drugim najważniejszym starciu Phil De Fries zmierzy się z Marcinem Wójcikiem w obronie pasa kategorii ciężkiej.

