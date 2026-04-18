KSW 117: gdzie oglądać? Transmisja TV i online | Karta walk (18.04.2026)

KSW 117: gdzie oglądać?
Gala XTB KSW 117 odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, w hali COS Torwar w Warszawie. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo w Polsce w telewizji oraz online. Transmisja gali KSW 117 dostępna będzie na kanale CANAL+ LIVE 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+.
Początek studia zaplanowano na godzinę 18:30, natomiast start samego wydarzenia nastąpi o godzinie 19:00. Kibice poza Polską będą mogli śledzić galę w serwisie KSWTV.COM.
KSW 117: transmisja TV
Transmisja telewizyjna gali XTB KSW 117 w Polsce będzie dostępna na kanale CANAL+ LIVE 5 (191). To właśnie tam pokazane zostaną wszystkie najważniejsze walki wieczoru, w tym starcie Pawła Pawlaka z Mamedem Chalidowem o pas mistrzowski kategorii średniej.
Galę będzie można obejrzeć również online w serwisie CANAL+. Dla widzów spoza Polski przewidziano transmisję za pośrednictwem platformy KSWTV.COM.
KSW 117: transmisja za darmo
KSW 117 można częściowo oglądać za darmo. Dwie pierwsze walki gali będą transmitowane bez opłat na YouTube KSW i YouTube CANAL+ Sport Polska.
KSW 117: karta walk
- Paweł Pawlak vs Mamed Chalidow – walka o pas mistrzowski wagi średniej KSW
- Phil De Fries vs Marcin Wójcik – walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW
- Daniel Rutkowski vs Oleksii Polishchuk
- Andi Vrtačić vs Albert Odzimkowski
- Marcello Morelli vs Werlleson Martins
- Welisson Paiva vs Hugo Deux
- Jacek Gać vs Luka Vrtačić
- Tobiasz Le vs Sebastian Decowski – darmowa walka na YouTube KSW i YouTube CANAL+ Sport Polska
- Nacim Belhouachi vs Jan Mašek – darmowa walka na YouTube KSW i YouTube CANAL+ Sport Polska
Walką wieczoru gali XTB KSW 117 będzie pojedynek Pawła Pawlaka z Mamedem Chalidowem. W drugim najważniejszym starciu Phil De Fries zmierzy się z Marcinem Wójcikiem w obronie pasa kategorii ciężkiej.
