Man City pozbędzie się gwiazdy. Zawodnik otrzymał ofertę

Manchester City nie wiąże przyszłości z Kylem Walkerem. Według "The Sun", prawy obrońca ma przenieść się latem do Evertonu.

Źródło: The Sun

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kyle Walker blisko Evertonu

Manchester City wypożyczył w styczniu Kyle’a Walkera do Milanu. Włoski klub długo zastanawiał się nad wykupem 35-letniego defensora, jednak ostatecznie zrezygnował z takiego rozwiązania. Walker wrócił więc na Etihad Stadium, ale jego przyszłość w ekipie 10-krotnych mistrzów Anglii pozostaje pod dużym znakiem zapytania.

Warto dodać, że doświadczony obrońca nie znalazł się w kadrze The Citizens na Klubowe Mistrzostwa Świata, które odbywają się obecnie w Stanach Zjednoczonych. To kolejny sygnał, że jego dni w niebieskiej części Manchesteru mogą być już policzone. Według „The Sun”, Kyle Walker zgodził się już na przeprowadzkę do Evertonu. Anglik ma podpisać roczną umowę, a gigant zaakceptuje niewygórowaną kwotę odstępnego.

Kyle Walker zamienił w 2017 roku Tottenham Hotspur na Manchester City za 52 mln euro. Z The Citizens zdobył m.in. pięć tytułów mistrza Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. W ostatnim sezonie we Włoszech zanotował 16 występów. 96-krotny reprezentant Anglii był także łączony z Fenerbahce, gdzie trenerem jest Jose Mourinho. Turecki miał już złożyć ofertę, ale wszystko wskazuje na to, że Walker zdecyduje się kontynuować karierę w Premier League.