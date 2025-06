Mourinho chce zabrać piłkarza Guardioli. Fenerbahce złożyło ofertę

Fenerbahce złożyło oficjalną ofertę za Kyle'a Walkera - informuje Yagiz Sabuncuoglu. Decyzja należy do samego zawodnika i Manchesteru City. Drugą część minionego sezonu obrońca spędził w Milanie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fenerbahce złożyło ofertę za Kyle’a Walkera

Fenerbahce pod rządami Jose Mourinho nie było w stanie rzucić wyzwania Galatasaray. Żółte Kanarki wciąż muszą czekać na mistrzostwo Turcji. W zakończonym niedawno sezonie podopieczni The Special One zajęli 2. miejsce w lidze ze stratą aż jedenastu punktów do lidera.

W przerwie między sezonami Fenerbahce chce wzmocnić zespół, aby włączyć się do gry o tytuł. Jednym z zawodników, który może przeprowadzić się do Stambułu jest Kyle Walker. Reprezentant Anglii nie ma przyszłości w Manchesterze City, więc musi rozglądać się za nowym pracodawcą. W styczniu ze względu na brak regularnej gry udał się na wypożyczenie, spędzając sześć miesięcy w Milanie.

Jak podaje Yagiz Sabuncuoglu na biurko zarządu Manchesteru City trafiła oficjalna oferta. Jose Mourinho chce, aby Kyle Walker trafił do Fenerbahce. Ze względu na ostatni rok obowiązywania kontraktu, dla Obywateli nadchodzące lato to ostatnia szansa, aby sprzedać prawego obrońcę. Inaczej zimą przyszłego roku będzie mógł rozmawiać z dowolnym klubem i odejść za darmo.

Walker przeniósł się do Manchesteru City w 2017 roku z Tottenhamu za ponad 50 milionów euro. Wcześniej grał w takich klubach jak Aston Villa, Queens Park Rangers czy Sheffield United. W barwach The Citiziens wygrał m.in. Ligę Mistrzów oraz sześć razy mistrzostwo Anglii. Łącznie rozegrał dla zespołu z Etihad Stadium 319 spotkań, zdobywając w nich 6 goli i notując 23 asysty.