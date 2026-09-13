Courtois zachwyca, Real Madryt reaguje. Padła konkretna decyzja

17:07, 13. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

Real Madryt jest gotowy na kolejny krok w sprawie Thibauta Courtoisa. Według dziennika "AS" klub chce przedłużyć umowę z Belgiem do 2028 roku i nie czekać dłużej.

Thibaut Courtois
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt zdecydował w sprawie Courtoisa

Real Madryt nie zamierza komplikować sobie sytuacji między słupkami. Thibaut Courtois pozostaje zdecydowanym numerem jeden, a jego ostatnie występy tylko utwierdziły władze klubu w przekonaniu, że warto kontynuować współpracę. Plan zakłada przedłużenie kontraktu do 30 czerwca 2028 roku.

Belg wciąż prezentuje poziom, który daje zespołowi ogromny komfort. W spotkaniu z Interem Mediolan popisał się aż siedmioma skutecznymi interwencjami i ponownie udowodnił, że potrafi ratować Real Madryt w kluczowych momentach. Jose Mourinho również publicznie podkreślał swoje zaufanie do doświadczonego golkipera.

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Według wieści dziennika „AS” klub nie widzi obecnie na rynku bramkarza, który mógłby realnie zagrozić pozycji Courtoisa. Królewscy chcą zatem uniknąć sytuacji z poprzednich sezonów, gdy decyzje dotyczące przyszłości zawodnika odkładano na późniejsze miesiące. Tym razem rozmowy mogą rozpocząć się znacznie wcześniej.

Nie oznacza to jednak, że Real przestał myśleć o przyszłości. W klubie monitorowany jest rozwój młodych bramkarzy, między innymi Javiego Navarro oraz Frana Gonzaleza. Wśród potencjalnych następców wymienia się także innych zawodników akademii, ale żaden z nich nie jest obecnie traktowany jako gotowe rozwiązanie na poziomie pierwszego zespołu.

Ważna jest również postawa Andrija Łunina. Ukrainiec zaakceptował swoją rolę zmiennika Courtoisa i pozostaje ceniony przez sztab szkoleniowy. Na ten moment wszystko wskazuje w każdym razie na to, że wicemistrz La Liga chce zachować sprawdzony układ. Jeśli rozmowy przebiegną zgodnie z planem, Belg może zostać na Estadio Santiago Bernabeu jeszcze przez kilka lat.

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