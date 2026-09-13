Wiceprezydent Barcelony nie ma wątpliwości. „Zasługuje na Złotą Piłkę”

17:56, 13. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Lamine Yamal zasługuje na Złotą Piłkę, uważa Rafa Yuste. Wiceprezydent FC Barcelony cytowany przez "Markę" zdecydowanie wsparł młodego gwiazdora i jego kandydaturę.

Lamine Yamal
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Padła jasna deklaracja w sprawie Lamine’a Yamala

Lamine Yamal od dłuższego czasu znajduje się w gronie najpoważniejszych kandydatów do zdobycia najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody w piłce nożnej. Rafa Yuste nie ma jednak wątpliwości, że młody Hiszpan w pełni zasłużył na Złotą Piłkę. Wiceprezydent FC Barcelony podkreślił nie tylko jego boiskową jakość, ale również ogromny wpływ na kibiców.

– Widzę, że Lamine gra bardzo dobrze. Jestem absolutnie przekonany, że zasługuje na Złotą Piłkę. To młody chłopak, który inspiruje wiele dzieci na całym świecie. Ma niesamowity geniusz jak na swój wiek. Minęło wiele lat, odkąd widziałem takiego zawodnika – powiedział Yuste cytowany przez „Markę”.

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Działacz zwrócił uwagę, że fenomen Lamine’a Yamala wykracza poza same liczby i występy w barwach Barcelony. Jego zdaniem 19-letni zawodnik stał się postacią, która potrafi inspirować kolejne pokolenia i przyciągać do piłki nożnej kibiców z różnych zakątków świata.

– Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość i że otrzyma tę zasłużoną Złotą Piłkę. Po prostu za to, że dał tyle szczęścia tak wielu chłopcom i dziewczynkom na całym świecie, a także tym z nas, którzy kochają piłkę nożną – dodał wiceprezydent Barcelony.

Reprezentant Hiszpanii do pierwszej drużyny Barcelony trafił w lipcu 2023 roku. Aktualny kontrakt zawodnika z Katalończykami obowiązuje do 2031 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 220 milionów euro.

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