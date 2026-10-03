Haaland marzeniem giganta. Pokrzyżują plan Realu i Barcelony

Erling Haaland, gdyby musiał odejść z Man City, nie będzie narzekał na brak ofert. Norwegiem interesuje się Real Madryt i FC Barcelona. Według serwisu El Nacional marzy o nim również Paris Saint-Germain.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland miałby zastąpić Dembele w PSG

Erling Haaland, gdy wróci ze zgrupowania reprezentacji Norwegii do klubu, będzie musiał zderzyć się z nową rzeczywistością, w jakiej znalazł się Manchester City. W międzyczasie angielski gigant usłyszał wyrok dot. 115 zarzutów w sprawie nieprawidłowości finansowych w Premier League. Obywatele zostali uznani za winnych 114 z 115 zarzutów. Oznacza to, że nie unikną kary. W najgorszym wypadku w grę wchodzi nawet zdegradowanie do League Two.

Cała sytuacja wywołała spore poruszenie w świecie piłki. Jednocześnie przyszłości zawodników to obecnie jeden duży znak zapytania. Niektóre kluby uważnie obserwują sytuację, chcąc być przygotowanym na potencjalną szansę wzmocnienia zespołu takimi gwiazdami jak m.in. Haaland.

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Hiszpańska prasa trąbi o zainteresowaniu Realu Madryt i FC Barcelony. Nie jest tajemnicą, że napastnik znajduje się na liście życzeń obu klubów. Plotki transferowe łączące go z Los Blancos i Blaugraną pojawiają się w mediach od lat. Tym razem szanse na powodzenie transferu są dużo większe z racji problemów Man City. W grę wchodzi jednak nie tylko możliwa przeprowadzka do La Liga.

El Nacional informuje, że marzenia o sprowadzeniu Haalanda ma także Paris Saint-Germain. Dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów widzi w nim następcę Ousmane Dembele. Francuskim piłkarzem interesują się kluby z Saudi Pro League, co mogłoby ułatwić sfinalizowanie wielkiego transferu. Źródło, powołując się na doniesienia „Le Parisien” uważa nawet, że to właśnie paryski zespół byłby faworytem do pozyskania 26-latka.