Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Jak podaje WP SportoweFakty, napastnik wraca do USA. Powodem jest fakt, że nie będzie mógł zagrać z Bośnią i Hercegowiną ze względu na zawieszenie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zawieszony na Bośnię. Kapitan opuścił zgrupowanie

Reprezentacja Polski w poniedziałek (5 października) rozegra ostatni mecz w trakcie obecnego zgrupowania. Ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Od wczorajszego spotkania z Rumunią wiadomo, że w starciu na pewno nie wystąpi Robert Lewandowski. 38-latek będzie zawieszony. Jest to wynik dwóch żółtych kartek w Lidze Narodów, które uniemożliwiają grę w kolejnym spotkaniu. Wcześniej został napomniany kartkę przeciwko Szwecji.

Od razu zaczęły się dywagacje, czy Lewandowski zostanie na zgrupowaniu i poleci z resztą zespołu do Zenicy, czy wróci do Stanów Zjednoczonych. Z doniesień WP SportoweFakty wynika, że decyzja została już podjęta – Lewandowski opuścił zgrupowanie. Wraca do Chicago Fire.

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Warto dodać, że liga MLS nie wstrzymała rozgrywek na czas Ligi Narodów. W związku z tym drużyna z Wietrznego Miasta musiała ostatnio poradzić sobie bez udziału polskiego piłkarza. Co ciekawe, bez Lewandowskiego przerwali serię siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Na wyjeździe pokonali Charlotte FC (1:0). Najbliższe spotkanie podopieczni Grega Berhaltera rozegrają w nocy z wtorku na środę (6/7 października) czasu polskiego. Ich przeciwnikiem będzie Vancouver Whitecaps. Trudno przewidzieć, czy Lewandowski będzie w pełni sił, aby wystąpić od początku w wyjściowym składzie.

W tym sezonie w barwach Chicago Fire wystąpił w 15 meczach, w których strzelił 7 bramek i zanotował 2 asysty.