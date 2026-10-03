Marciniak dostał hit Ligi Narodów. Ten mecz poprowadzi

16:44, 3. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  UEFA

Szymon Marciniak kilka dni temu prowadził spotkanie Serbia - Holandia. UEFA ponownie umieściła go w obsadzie na mecze w dywizji A Ligi Narodów. Tym razem będzie sędzią meczu Włochy - Turcja.

Szymon Marciniak
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią meczu Włochy – Turcja

Szymon Marciniak po Mistrzostwach Świata szybko wrócił do pracy, sędziując mecze w PKO BP Ekstraklasie. Równie szybko dostał także kolejne prestiżowe spotkanie w rozgrywkach europejskich pucharów. Po dwóch starciach w eliminacjach dostał za zadanie czuwanie nad przebiegiem rywalizacji pomiędzy FC Porto a Manchesterem City. Na przełomie września i października sędziował także w Lidze Narodów.

Pierwszym reprezentacyjnym meczem od czasu mundialu było starcie Serbia – Holandia w Lidze Narodów. Teraz okazuje się, że polski arbiter otrzymał jeszcze jedno zadanie. UEFA przydzieliła go do kolejnego hitu w dywizji A. Tym razem poprowadzi spotkanie Włochy – Turcja.

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Standardowo w pracy pomoże mu znany skład sędziowski: na liniach zobaczymy Adama Kupsika i Tomasza Listkiewicza. Z kolei na VARze usiądzie Piotr Lasyk, któremu pomagać będzie Lukas Fahndrich. Mecz odbędzie się w poniedziałek (5 października) o godzinie 20:45.

Reprezentacja Włoch ma na swoim koncie zwycięstwo, remis i porażkę w poprzednich meczach Ligi Narodów. W efekcie z dorobkiem 4 punktów zajmują 3. miejsce w grupie. Turcja przegrała wszystkie dotychczasowe spotkania i jest na drodze do spadku z dywizji A.

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