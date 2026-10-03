Chelsea wraca do starego pomysłu. Gwiazda Barcelony znów na radarze

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea znów chce Julesa Kounde

Chelsea od dłuższego czasu zna wartość Julesa Kounde, a jego nazwisko ponownie pojawiło się na liście życzeń klubu. Powodem jest przede wszystkim sytuacja Francuza w FC Barcelonie. W obecnym sezonie prawy obrońca wystąpił tylko w dwóch z ośmiu oficjalnych spotkań, natomiast w sześciu pozostałych meczach nie pojawił się na boisku.

„Mundo Deportivo” wskazuje, że ograniczona rola może skłonić Chelsea do podjęcia konkretnych działań już zimą. Londyńczycy zabiegali o Kounde jeszcze w 2022 roku, kiedy Francuz występował w Sevilli. Ostatecznie wyścig o zawodnika wygrała Blaugrana, ale zainteresowanie angielskiego klubu nigdy całkowicie nie wygasło.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kounde wciąż uchodzi za jednego z czołowych prawych obrońców w Europie, dlatego jego sytuacja jest obserwowana również przez inne ekipy. W gronie zainteresowanych wymieniano między innymi Bayern Monachium oraz kilka klubów Premier League. Chelsea ma jednak szczególnie mocno przyglądać się rozwojowi sytuacji i może wrócić do rozmów, jeśli Francuz nadal będzie otrzymywał niewiele minut.

Nie bez znaczenia pozostaje także pozycja Kounde w reprezentacji Francji. Obrońca zagrał w pierwszym spotkaniu kadry pod wodzą Zinedine’a Zidane’a przeciwko Turcji, ale później zabrakło go w meczach z Belgią i Włochami. Na prawej stronie występował Pierre Kalulu. Sam Kounde nie sygnalizował jednak chęci odejścia z Barcelony. W związku z tym ewentualny transfer będzie zależał przede wszystkim od jego sytuacji w klubie.