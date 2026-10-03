Oto sędzia meczu Bośnia i Hercegowina – Polska. Jeszcze nam nie sędziował

18:49, 3. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  UEFA

Jeremie Pignard został wybrany jako sędzia meczu Bośnia i Hercegowina - Polska. Francuz do tej pory nie prowadził żadnego spotkania obu drużyn. Dodatkowo będzie to jego debiut w dywizji B Ligi Narodów.

Zawodnicy reprezentacji Polski
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Jeremie Pignard sędzią meczu Bośnia – Polska

Reprezentacja Polski do poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną przystąpi w dobrych nastrojach. Powodem jest oczywiście wysokie zwycięstwo z Rumunią. Na PGE Narodowym w Warszawie podopieczni Jana Urbana zmiażdżyli rywali, wygrywając aż (6:0). Hat-trickiem popisał się Robert Lewandowski. Niemniej jednak kapitana zabraknie w tym spotkaniu ze względu na zawieszenie za nadmiar żółtych kartek.

Lewandowski opuścił zgrupowanie i nie poleci z kadrą do Zenicy. W kadrze na spotkanie 4. kolejki Ligi Narodów zabraknie również Wojciecha Mońki, który został przesunięty do młodzieżówki. Drużyna Jerzego Brzęczka tego samego dnia zagra z Włochami o awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy.

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UEFA ogłosiła kluczowe wieści przed meczem Bośnia – Polska. Już wiadomo, kto poprowadzi zawody. Arbitrem głównym będzie Jeremie Pignard z Francji. To 39-letni sędzia, który w tym sezonie czuwał nad przebiegiem zawodów w finale Superpucharu Francji pomiędzy PSG i Lens. Na swoim koncie ma również występ w Lidze Europy oraz dwa mecze w Ligue 1. Będzie to dla niego debiut w dywizji B Ligi Narodów, a także pierwsze spotkanie, w którym udział weźmie zarówno reprezentacja Polski, jak i reprezentacja Bośni i Hercegowiny.

Początek meczu Bośnia – Polska w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godzinie 20:45. Na ten moment Biało-Czerwoni zajmują 3. miejsce z dorobkiem czterech punktów. Nasi rywale mają o jedno oczko więcej i są wiceliderem grupy.

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