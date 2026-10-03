Marcel Reguła ponownie znalazł się na celowniku Borussii Dortmund. "Ruhr Nachrichten" informuje, że klub z Bundesligi chce sprowadzić Polaka i widzi w nim wzmocnienie ofensywy.

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Signal Iduna Park

Borussia Dortmund ma wymarzony cel

Marcel Reguła może w trakcie zimowego okna transferowego ponownie znaleźć się w centrum transferowych rozmów Borussii Dortmund. Niemcy nie zamierzają porzucać pomysłu sprowadzenia 19-letniego skrzydłowego Zagłębia Lubin i chcą podjąć kolejną próbę jego pozyskania. Reprezentanyt Polski w Dortmundzie ma być postrzegany jako zawodnik, który może w przyszłości odegrać ważną rolę w ofensywie zespołu.

Temat transferu był bardzo bliski realizacji już kilka miesięcy temu. Reguła miał nawet zarezerwowany lot do Dortmundu, ale ostatecznie Borussia zmieniła plany i zdecydowała się na wypożyczenie Ethana Nwaneriego z Arsenalu. Wówczas w rozmowach pojawiały się kwoty sięgające siedmiu milionów euro.

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Teraz BVB ma wrócić do pomysłu pozyskania Polaka. „Ruhr Nachrichten” określa Regułę mianem wymarzonego kandydata Dortmundczyków, którzy dostrzegają potrzebę wzmocnienia skrzydeł. Niemcy mają również dokładnie monitorować sytuację młodego zawodnika, którego kontrakt z Zagłębiem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Dla klubu z Lubina ewentualna sprzedaż oznaczałaby ustanowienie nowego rekordu. Najdroższym zawodnikiem sprzedanym dotąd przez Zagłębie pozostaje Bartosz Białek, który za pięć milionów euro trafił do Wolfsburga. Transfer Reguły za kwotę przekraczającą tę sumę zmieniłby więc historię Miedziowych. Według Transfermarkt wartość 19-latka wynosi obecnie siedem milionów euro.