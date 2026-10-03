Ancelotti stanął w obronie Viniciusa. Poszło o konflikt z Alonso

Vinicius Junior i Xabi Alonso nie mieli najlepszych relacji, gdy Hiszpan był trenerem Realu Madryt. W rozmowie z dziennikiem AS do sprawy odniósł się Davide Ancelotti, czyli były asystent swojego ojca Carlo, gdy ten prowadził Los Blancos. Włoski taktyk stanął w obronie piłkarza.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Xabi Alonso i Vinicius Junior

Davide Ancelotti broni Viniciusa Juniora

Vinicius Junior w poprzednim sezonie nie był tym samym piłkarzem, co kiedyś. Problemy zaczęły się wtedy, gdy stery w klubie przejął Xabi Alonso. Relacje na linii zawodnik – trener praktycznie od początku nie układały się najlepiej, przez co dochodziło pomiędzy nimi do różnego rodzaju spięć. W Hiszpanii sugerowano nawet, że cała sytuacja może zakończyć się odejściem Brazylijczyka z klubu.

Ostatecznie czas pokazał, że to Xabi Alonso wyleciał ze względu na słabsze wyniki i nieumiejętne zarządzanie grupą. Do tematu, który w przeszłości rozgrzewał hiszpańskie media odniósł się Davide Ancelotti. Były asystent Carlo Ancelottiego w ekipie Los Blancos.

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W rozmowie z dziennikiem AS wprost przyznał, że jego zdaniem nie była to przyczyna słabszego sezonu w wykonaniu Realu Madryt. Zauważył również, że przez lata pracy w Los Blancos zarówno on, jak i jego ojciec nigdy nie mieli problemu z negatywnymi reakcjami ze strony zawodników.

– Vinicius Junior i Xabi Alonso? Moim zdaniem nie był to powód, przez który Real Madryt nie wygrał żadnego znaczącego trofeum. Za naszych czasów nigdy nie mieliśmy negatywnych reakcji z niczyjej strony. Ktoś nie chce zejść z boiska? Okej, to normalne. To, co zrobił Vini, w przeszłości tysiące razy robił Toni Kroos. Luka Modrić i Casemiro również. Vinicius jest pierwszym, który przyzna się do błędu. Teraz to już przeszłość – mówił Davide Ancelotti w rozmowie z dziennikiem AS.

Ancelotti podkreślił, że Vinicius to piłkarz jedyny w swoim rodzaju. Trenerzy muszą wiedzieć, jak z nim współpracować i jak umiejętnie wykorzystać jego atuty. Jako dowód wskazał, że w przeszłości Brazylijczyk niejednokrotnie wygrał mecz dla Realu Madryt.

– Kiedy Vini jest w swoim żywiole, potrafi całkowicie odmienić losy meczu. Trzeba mieć świadomość, jakiego rodzaju zawodnikiem jest, ponieważ ma ogromny wpływ na balans całego zespołu. Gra bardzo bezpośrednio i wertykalnie. Potrzebujesz odpowiedniej struktury za jego plecami, aby mógł grać w ten sposób. Jeśli jej zabraknie, mecz może bardzo łatwo wymknąć się spod kontroli. Kiedy jest w dobrej formie, potrafi wygrywać mecze dla swojej drużyny. W Realu Madryt robił to już wiele razy – dodał były asystent Carlo Ancellotiego w Realu Madryt.