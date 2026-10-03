Ancelotti stanął w obronie Viniciusa. Poszło o konflikt z Alonso

17:33, 3. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Vinicius Junior i Xabi Alonso nie mieli najlepszych relacji, gdy Hiszpan był trenerem Realu Madryt. W rozmowie z dziennikiem AS do sprawy odniósł się Davide Ancelotti, czyli były asystent swojego ojca Carlo, gdy ten prowadził Los Blancos. Włoski taktyk stanął w obronie piłkarza.

Xabi Alonso i Vinicius Junior
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Xabi Alonso i Vinicius Junior

Davide Ancelotti broni Viniciusa Juniora

Vinicius Junior w poprzednim sezonie nie był tym samym piłkarzem, co kiedyś. Problemy zaczęły się wtedy, gdy stery w klubie przejął Xabi Alonso. Relacje na linii zawodnik – trener praktycznie od początku nie układały się najlepiej, przez co dochodziło pomiędzy nimi do różnego rodzaju spięć. W Hiszpanii sugerowano nawet, że cała sytuacja może zakończyć się odejściem Brazylijczyka z klubu.

Ostatecznie czas pokazał, że to Xabi Alonso wyleciał ze względu na słabsze wyniki i nieumiejętne zarządzanie grupą. Do tematu, który w przeszłości rozgrzewał hiszpańskie media odniósł się Davide Ancelotti. Były asystent Carlo Ancelottiego w ekipie Los Blancos.

Promocja: 400 zł za wygraną Hiszpanii w meczu z Czechami. Sprawdź ofertę Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W rozmowie z dziennikiem AS wprost przyznał, że jego zdaniem nie była to przyczyna słabszego sezonu w wykonaniu Realu Madryt. Zauważył również, że przez lata pracy w Los Blancos zarówno on, jak i jego ojciec nigdy nie mieli problemu z negatywnymi reakcjami ze strony zawodników.

Vinicius Junior i Xabi Alonso? Moim zdaniem nie był to powód, przez który Real Madryt nie wygrał żadnego znaczącego trofeum. Za naszych czasów nigdy nie mieliśmy negatywnych reakcji z niczyjej strony. Ktoś nie chce zejść z boiska? Okej, to normalne. To, co zrobił Vini, w przeszłości tysiące razy robił Toni Kroos. Luka Modrić i Casemiro również. Vinicius jest pierwszym, który przyzna się do błędu. Teraz to już przeszłość – mówił Davide Ancelotti w rozmowie z dziennikiem AS.

Ancelotti podkreślił, że Vinicius to piłkarz jedyny w swoim rodzaju. Trenerzy muszą wiedzieć, jak z nim współpracować i jak umiejętnie wykorzystać jego atuty. Jako dowód wskazał, że w przeszłości Brazylijczyk niejednokrotnie wygrał mecz dla Realu Madryt.

Kiedy Vini jest w swoim żywiole, potrafi całkowicie odmienić losy meczu. Trzeba mieć świadomość, jakiego rodzaju zawodnikiem jest, ponieważ ma ogromny wpływ na balans całego zespołu. Gra bardzo bezpośrednio i wertykalnie. Potrzebujesz odpowiedniej struktury za jego plecami, aby mógł grać w ten sposób. Jeśli jej zabraknie, mecz może bardzo łatwo wymknąć się spod kontroli. Kiedy jest w dobrej formie, potrafi wygrywać mecze dla swojej drużyny. W Realu Madryt robił to już wiele razy – dodał były asystent Carlo Ancellotiego w Realu Madryt.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości