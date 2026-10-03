Man United wycenił Bruno Fernandesa. Znany klub zainteresowany

12:08, 3. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  caughtoffside.com

Bruno Fernandes zbliża się do momentu, w którym może opuścić Manchester United. Niewykluczone, że stanie się to po sezonie. Caughtoffside.com informuje, że Czerwone Diabły wyceniły piłkarza na ok. 50/60 milionów euro. Interesuje się nim Juventus.

Bruno Fernandes
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes wyceniony przez Man United na 50/60 mln euro

Manchester United kompletnie zawodzi na starcie sezonu Premier League. Po pięciu meczach mają zaledwie pięć punktów, co przekłada się na rozczarowującą 12. pozycję w tabeli. Sytuację nieco ratuje zwycięstwo na inaugurację rozgrywek Ligi Mistrzów. Słaby początek kampanii 2026/2027 zbiegł się w czasie z plotkami na temat przyszłości Bruno Fernandesa, czyli największej gwiazdy zespołu, a jednocześnie wieloletniego kapitana.

Portugalczyk od dawna łączony jest z wyprowadzką z Old Trafford. Za każdym razem jednak kończy się tylko na plotkach transferowych. Z informacji serwisu caughtoffside.com wynika, że tym razem Manchester United postanowił wycenić piłkarza. W grze ma być jeden znany klub.

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Jeśli dojdzie do sytuacji, że Bruno opuści drużynę, Czerwone Diabły na sprzedaży piłkarza chcą zainkasować 50-60 milionów euro. Warto dodać, że obecna umowa Portugalczyka wygasa w czerwcu przyszłego roku. Natomiast 20-krotny mistrz Anglii skorzysta z opcji automatycznego przedłużenia kontraktu. W ten sposób zachowają szanse na spieniężenie zawodnika, zamiast oddawać go za darmo.

Klubem, który interesuje się 32-latkiem jest Juventus. Problem stanowi jednak kwota, jakiej żąda angielski klub, ponieważ przerasta to możliwości finansowe Starej Damy. Z tego powodu sfinalizowanie transakcji wydaje się bardzo trudne do zrealizowania.

Bruno jest związany z Man United od stycznia 2020 roku. Łącznie wystąpił w 334 meczach, w których strzelił 111 goli i zanotował 109 asyst.

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