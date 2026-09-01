Man City rozbił bank. Szalony transfer w Premier League

Manchester City zaszalał w ostatnim dniu letniego okna transferowego. Z doniesień Fabrizio Romano wynika, że Enzo Fernandez odchodzi z Chelsea. Kwota transferu sięgnie aż 125 milionów funtów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Fernandez w Man City za 125 milionów funtów

Manchester City jest w trakcie finalizowania prawdopodobnie największego transferu w trwającym Deadline Day. We wtorek (1 września) zamyka się letnie okno transferowe w najlepszych ligach w Europie. Bohaterem wieczoru ma zostać Enzo Fernandez, który zmienia klub wewnątrz Premier League.

O tym, że Argentyńczyk jest na wylocie z Chelsea, było wiadomo od dawna. Natomiast nic nie wskazywało na to, że opuści zespół jeszcze tego lata. Sytuacja jednak uległa zmianie. Jak donosi Fabrizio Romano, nowym klubem pomocnika będzie Man City z Enzo Mareską w roli pierwszego trenera.

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Maresca doskonale zna Fernandeza, ponieważ do niedawna był szkoleniowcem Chelsea. Pod wodzą włoskiego taktyka wystąpił w 79 meczach, w których strzelił 15 bramek i zanotował 19 asyst. Wspólnie wygrali Klubowe Mistrzostwo Świata, a także Ligę Konferencji.

Man City, żeby sprowadzić mistrza świata, rozbije bank. Dziennikarz poinformował, że kwota transferu sięgnie aż 125 milionów funtów. Obie strony osiągnęły porozumienie, a do sfinalizowania transakcji potrzebne są jedynie podpisy pod dokumentami. Zanim to się stanie, piłkarz musi przejść testy medyczne.

Enzo Fernandez trafił do drużyny z Londynu pod koniec stycznia 2023 roku z Benfiki. Chelsea zapłaciła za niego 121 milionów euro. Łącznie zawodnik uzbierał 170 meczów, w których strzelił 31 bramek i zanotował 30 asyst. Jego problemy w klubie rozpoczęły się w momencie, gdy publicznie zaczął mówić o chęci przeprowadzki do Madrytu i życiu w Hiszpanii.