Mudryk zmienia klub! Chelsea podjęła decyzję w sprawie Ukraińca

Mychajło Mudryk zmieni klub. Fabrizio Romano na platformie X przekazał, że Tottenham uzgodnił z Chelsea wypożyczenie Ukraińca z opcją transferu definitywnego za 75 mln funtów.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Mudryk i sensowny zwrot transferowy

Mychajło Mudryk wkrótce rozpocznie nowy etap kariery. Ukraiński skrzydłowy przeniesie się z Chelsea do Tottenhamu, gdzie będzie miał okazję odbudować swoją pozycję po trudnym okresie w londyńskim klubie.

Szczegóły operacji są już ustalone. Jak przekazał Fabrizio Romano na platformie X, Tottenham i Chelsea osiągnęły pełne porozumienie w sprawie płatnego wypożyczenia 25-latka. Uzgodniono również warunki indywidualnej umowy piłkarza.

W kontrakcie znalazła się opcja wykupu opiewająca na 75 milionów funtów. Co istotne, nie będzie ona obowiązkowa. Oznacza to, że Tottenham po zakończeniu sezonu sam zdecyduje, czy chce definitywnie pozyskać Mudryka, czy też odesłać go z powrotem do Chelsea.

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Dla ukraińskiego zawodnika najważniejsza będzie jednak możliwość regularnej gry. Mudryk w ostatnim czasie nie mógł liczyć na stabilną pozycję, a jego rozwój wyraźnie wyhamował. Teraz otrzyma szansę, aby ponownie pokazać potencjał, który kilka lat temu sprawił, że Chelsea zdecydowała się zapłacić za niego ogromne pieniądze.

🚨⚪️ Tottenham and Chelsea set the buy option clause not mandatory for Mudryk at £75m. pic.twitter.com/0izRlOqX6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

W klubie z Tottenham Hotspur Stadium spotka również Roberto De Zerbiego. Włoski szkoleniowiec doskonale zna Mudryka, ponieważ pracował z nim podczas pobytu w Szachtarze Donieck. To właśnie pod wodzą De Zerbiego skrzydłowy zrobił duży krok do przodu i zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów.

Mudryk niedawno wrócił do treningów i ponownie był dostępny do gry. W klubie uznano jednak, że wypożyczenie będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. Tottenham może zatem okazać się miejscem, w którym Ukrainiec spróbuje odbudować formę oraz odzyskać pewność siebie.