Jovic – Fręch: gdzie oglądać? Mecz Fręch dzisiaj transmisja na żywo (01.09.2026)

Magdalena Fręch zagra z Ivą Jovic w pierwszej rundzie US Open. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 2 września 2026 roku o godzinie 20:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

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Iva Jovic – Magdalena Fręch: gdzie oglądać na żywo?

Magdalena Fręch rozpoczyna rywalizację w tegorocznym US Open od wymagającego spotkania z Ivą Jović. Polka w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku zmierzy się z reprezentantką gospodarzy, która jest obecnie 14. rakietą świata. Fręch zajmuje natomiast 41. miejsce w rankingu WTA. W związku z tym to Amerykanka przystąpi do rywalizacji w roli faworytki.

Dla obu tenisistek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie w głównym cyklu. Jović jest rozstawiona w Nowym Jorku z numerem 14, natomiast Fręch znalazła się poza gronem rozstawionych zawodniczek. Mecz odbędzie się na korcie Grandstand i został zaplanowany jako trzeci w kolejności.

Iva Jovic – Magdalena Fręch: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Iva Jović – Magdalena Fręch nie będzie dostępne w ogólnodostępnej, bezpłatnej telewizji. Transmisję przeprowadzą stacje Eurosport 1 i Eurosport 3, natomiast w internecie rywalizację będzie można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Player czy HBO Max.

Alternatywą jest natomiast STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Iva Jovic – Magdalena Fręch: transmisja w tv

Kibice, którzy chcą obejrzeć pierwszy mecz Magdaleny Fręch w US Open, powinni włączyć Eurosport 1 lub Eurosport 3. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek, 1 września 2026 roku, na korcie Grandstand. Początek rywalizacji zaplanowano na mniej więcej 20:30 czasu polskiego.

Iva Jovic – Magdalena Fręch: transmisja online

Mecz będzie można śledzić również przez internet. Transmisja US Open jest dostępna w ramach usług Player oraz HBO Max, które oferują dostęp do rywalizacji wielkoszlemowej. Dzięki temu spotkanie Fręch z Jović można oglądać na komputerze, smartfonie, tablecie lub kompatybilnym telewizorze.

Gdzie oglądać mecz Iva Jovic – Magdalena Fręch? Rywalizację Iva Jović – Magdalena Fręch można oglądać w telewizji na antenach Eurosport 1 i Eurosport 3, a także online za pośrednictwem Playera i HBO Max. Kiedy odbędzie spotkanie Iva Jovic – Magdalena Fręch? Mecz pierwszej rundy US Open odbędzie się we wtorek, 1 września 2026 roku. Iva Jović i Magdalena Fręch wyjdą na kort Grandstand jako trzecie w kolejności, a rozpoczęcie meczu zaplanowano na mniej więcej 20:30 czasu polskiego.

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