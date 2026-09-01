Arsenal ruszył po gwiazdę. Odpowiedź Juliana Alvareza była jednoznaczna

Julian Alvarez z Atletico Madryt powiedział "NIE" Arsenalowi. Alex Silvestre w audycji El Chiringuito TV ujawnił, że Argentyńczyk podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal czekał na odpowiedź. Julian Alvarez nie zostawił złudzeń

Julian Alvarez znalazł się w centrum jednej z najgorętszych transferowych historii ostatnich godzin okienka transferowego. Arsenal próbował przekonać napastnika do powrotu do Premier League, jednak reprezentant Argentyny miał podjąć jasną i ostateczną decyzję.

Według informacji przekazanych przez Alexa Silvestre’a w audycji El Chiringuito TV, zawodnik formalnie odrzucił możliwość przenosin do londyńskiego klubu. Kanonierzy mieli widzieć w nim ważne wzmocnienie ofensywy i jedną z odpowiedzi na potrzeby Mikela Artety, ale sam piłkarz nie zamierza wracać do Anglii.

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Julian Alvarez po transferze z Manchesteru City stał się jedną z kluczowych postaci Atletico Madryt. W stolicy Hiszpanii zbudował sobie silną pozycję, a jego przyszłość coraz wyraźniej ma być związana właśnie z tamtejszą piłką.

🚨 EXCLUSIVA @alexsilvestreSZ 🚨



❌ "JULIÁN le ha dicho 'NO' al ARSENAL". pic.twitter.com/78AyPIXQKV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2026

Odmowa wobec Arsenalu nie oznacza jednak, że wokół nazwiska Argentyńczyka przestanie być gorąco. Jak wynika z ostatnich wieści, zawodnik miał wskazać swój priorytet na przyszłość. Jego wymarzonym kierunkiem pozostaje bowiem cały czas FC Barcelona.

Taki rozwój wydarzeń może być bolesny dla Arsenalu, który do samego końca szukał możliwości wzmocnienia ataku. Julian Alvarez postawił jednak sprawę jasno i zamknął drzwi przed powrotem do Premier League. Jego decyzja może jeszcze mocno namieszać na transferowym rynku.