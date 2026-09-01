To mogłoby zbliżyć Wisłę Kraków i Cracovię. Królewski zaskoczył

Jarosław Królewski opublikował wpis w mediach społecznościowych, którym zaskoczył kibiców Wisły Kraków. Zasugerował, że przejęcie Cracovii przez Elżbietę Filipiak mogłoby zbliżyć do siebie oba kluby.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski jest za przejęciem Cracovii przez Elżbietę Filipiak

W mediach trwa dyskusja na temat przyszłości Cracovii w obecnym kształcie, jeśli chodzi o kadrę zarządzającą. Obecnie właścicielem klubu jest Robert Płatek. Wcześniej władze w klubie sprawowała Elżbieta Filipiak, która ostatnio apelowała publicznie do amerykańskiego biznesmena, żeby zastanowił się nad sprzedażą krakowskiego klubu. Do sprawy odniósł się Jarosław Królewski, który swoim wpisem mógł zaskoczyć kibiców Wisły Kraków.

Właściciel Białej Gwiazdy wspomniał o zbliżeniu się Wisły i Cracovii, jeśli klub zostanie przejęty przez Elżbietę Filipiak.

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– Przejęcie Cracovii przez panią Elżbietę Filipiak mogłoby zbliżyć do siebie Wisłę Kraków i Cracovię jak nigdy dotąd. Trudno dyskutować z jej imponującymi osiągnięciami – zarówno jako współzałożycielki Comarch SA, jak i jednej z najważniejszych postaci polskiej przedsiębiorczości i sportu – napisał Jarosław Królewski w mediach społecznościowych.

– Cracovia potrzebuje zarządzających prawdziwie oddanych klubowi – nie poprzez deklaracje i działania PR-owe, lecz realne zaangażowanie i przywiązanie. W przypadku rodziny Filipiaków dowodem są: ponad 25 lat obecności oraz setki milionów złotych zainwestowanych w klub. Z tymi faktami trudno dyskutować – dodał.

Już niebawem kibice w Krakowie będą mieli okazje zobaczyć pierwsze od 2022 roku derby pomiędzy Wisłą i Cracovią. Bezpośredni mecz odbędzie się w sobotę (7 listopada) na Synerise Arenie.