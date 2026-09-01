Hansi Flick wypalił po meczu. Barcelona ma nowego napastnika

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Niespodziewane słowa Flicka. Barcelona właśnie dopięła ważny ruch

Hansi Flick niespodziewanie uchylił rąbka tajemnicy w sprawie nowego zawodnika FC Barcelony. Po efektownym zwycięstwie 5:2 nad Rayo Vallecano niemiecki szkoleniowiec został zapytany o Gabriela Jesusa i nie pozostawił większych wątpliwości.

– Gabriel Jesus to świetny napastnik i cieszę się, że tu jest – miał powiedzieć trener Blaugrany cytowany przez profil Barca Universal na platformie X.

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Słowa Flicka są o tyle istotne, że Barcelona oraz Arsenal nie ogłosiły jeszcze oficjalnie transferu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Brazylijczyk rzeczywiście przeniesie się do katalońskiego klubu. Według dostępnych informacji operacja ma kosztować mniej więcej 10 milionów euro.

🚨🗣️ Hansi Flick: "Gabriel Jesus is a great forward, and I'm happy he's here." pic.twitter.com/6xEC8bwIpZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 31, 2026

Gabriel Jesus ma być przede wszystkim dodatkową opcją w ofensywie. Nie należy spodziewać się, że od razu wskoczy do podstawowej jedenastki, ale jego obecność powinna zwiększyć możliwości trenerowi Barcelony przy rotowaniu składem w trakcie sezonu.

Transfer Brazylijczyka jest również konsekwencją fiaska innego planu Barcelony. Klub długo zabiegał bowiem o Juliana Alvareza, jednak Atletico Madryt nie zamierzało łatwo rozstawać się ze swoim napastnikiem. Katalończycy musieli zatem skierować uwagę w inną stronę.