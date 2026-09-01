Manchester City traci Grealisha. W tle transfer drugiego gracza

08:36, 1. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Manchester City jest o krok od rozstania z Jackiem Grealishem. Dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X poinformował, że reprezentant Anglii ma trafić do Evertonu.

Jack Grealish
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fot. Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Manchester City zdecydował. Jack Grealish zagra w innym klubie

Manchester City doszedł do porozumienia z Evertonem w sprawie wypożyczenia Jacka Grealisha na cały sezon. Transakcja nabrała błyskawicznego tempa, a sam zawodnik miał dać zielone światło na zmianę klubu w poniedziałkowy wieczór. We wtorek skrzydłowego czekają natomiast badania medyczne przed kolejnym etapem kariery.

Informacje w sprawie transferu przekazał Fabrizio Romano na platformie X. Everton od kilku dni intensywnie pracował nad sprowadzeniem Anglika i dopiął porozumienie z Manchesterem City. Tym samym dla Grealisha będzie to powrót do zespołu, w którym miał już okazję występować na zasadzie wypożyczenia.

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Zawodnik w poprzedniej kampanii w ekipie z Goodison Park rozegrał 22 spotkania, notując dwa trafienia oraz sześć asyst. Sezon skrzydłowego został jednak przedwcześnie przerwany przez złamanie zmęczeniowe stopy.

Cała transakcja zwraca uwagę również z powodu drugiego ruchu między klubami. Manchester City osiągnął bowiem wstępne porozumienie dotyczące transferu Ilimana Ndiaye, a oba transfery mają zostać przeprowadzone w przeciwnych kierunkach.

Grealish wrócił niedawno do gry w Premier League i pojawił się na murawie w wygranym przez Man City 2:1 spotkaniu z Bournemouth. Później nie znalazł się jednak w kadrze na starcie z Crystal Palace.

Manchester City zapłacił za zawodnika Aston Villi rekordowe 100 milionów funtów w 2021 roku. Od tamtej pory Grealish rozegrał dla The Citizens 159 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 23 asysty. Teraz jego historia w błękitnej części Manchesteru ma zostać przynajmniej na sezon przerwana.

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