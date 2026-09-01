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Odra Opole – Wisła Kraków: gdzie oglądać na żywo?
Odra Opole i Wisła Kraków zmierzą się we wtorkowe popołudnie w meczu pierwszej rundy STS Pucharu Polski. Biała Gwiazda przystąpi do rywalizacji w roli faworyta. Tym bardziej że po powrocie do PKO BP Ekstraklasy bardzo dobrze rozpoczęła sezon.
Krakowianie po sześciu kolejkach mają na koncie 10 punktów i zajmują miejsce w ścisłej czołówce tabeli, a w ostatni weekend pokonali Wieczystą Kraków (2:0) w historycznych derbach. Niebiesko-czerwoni występują natomiast na zapleczu elity i po sześciu spotkaniach zgromadzili osiem oczek. Gospodarze nie przegrali jednak żadnego z trzech ostatnich meczów. W związku z tym mogą sprawić Wiśle problemy.
W poprzednim sezonie obie drużyny dwukrotnie mierzyły się ze sobą w Betclic 1. Lidze i za każdym razem padł remis. Najpierw 2:2, a następnie 1:1. Tym razem w krajowym pucharze musi dojść do wyłonienia zwycięzcy.
Odra Opole – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo
Spotkanie Odra Opole – Wisła Kraków będzie można obejrzeć bezpłatnie w TVP Sport. Transmisja rozpocznie się o godzinie 17:25, czyli pięć minut przed pierwszym gwizdkiem. Mecz będzie również dostępny bezpłatnie w internecie.
Odra Opole – Wisła Kraków: transmisja w tv
Kibice, którzy chcą obejrzeć pucharową rywalizację w telewizji, powinni włączyć TVP Sport. Pierwszy gwizdek na Itaka Arena w Opolu zaplanowano na wtorek, 1 września 2026 roku, o godzinie 17:30. Telewizja Polska uwzględniła spotkanie Odry z Wisłą w swoim planie transmisji I rundy STS Pucharu Polski.
Odra Opole – Wisła Kraków: transmisja online
Mecz będzie można również oglądać przez internet. Darmowy stream zostanie udostępniony na Sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Dzięki temu spotkanie można śledzić na komputerze, smartfonie, tablecie czy kompatybilnym telewizorze.
Spotkanie Odra Opole – Wisła Kraków można oglądać w telewizji na antenie TVP Sport, a także online na Sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Transmisja internetowa będzie dostępna bezpłatnie.
Mecz pierwszej rundy STS Pucharu Polski odbędzie się we wtorek, 1 września 2026 roku o godzinie 17:30 na Itaka Arenie w Opolu.
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