Chelsea traci swoją gwiazdę. Enzo Fernandez wybrał nowy klub

Enzo Fernandez jest bardzo blisko odejścia z Chelsea. Gianluca Di Marzio ze Sky Sport podał, że transfer Argentyńczyka do Manchesteru City znajduje się już na ostatniej prostej.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez zmienia klub! Padło porozumienie, zostały ostatnie szczegóły

Enzo Fernandez może wkrótce zamienić Stamford Bridge na Etihad Stadium. Według najnowszych informacji Gianluki Di Marzio ze Sky Sport, reprezentant Argentyny osiągnął już wstępne porozumienie w sprawie przenosin do Manchesteru City.

Włoski dziennikarz przekazał, że transakcja znajduje się na ostatnim etapie. Jeśli strony ustalą pozostałe szczegóły, pomocnik ma jeszcze dzisiaj wyruszyć w drogę, aby sfinalizować jeden z najgłośniejszych transferów końcówki okna.

Potencjalne odejście Enzo Fernandeza byłoby ogromną zmianą dla Chelsea. Argentyńczyk przez długi czas należał do najważniejszych postaci zespołu i miał za sobą bardzo udany sezon 2025/2026. Łącznie w 36 występach w Premier League zdobył 10 bramek oraz zanotował cztery asysty.

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Wiele wskazuje na to, że londyński klub przygotowuje się już na możliwe rozstanie. Chelsea pracuje bowiem nad pozyskaniem Manu Kone, który mógłby wypełnić lukę po Argentyńczyku i zwiększyć możliwości zespołu w środku pola.

Dla przedstawicieli Manchesteru City transfer Enzo Fernandeza byłby kolejnym znaczącym ruchem w budowie drużyny. Argentyńczyk miałby wzmocnić formację, która pozostaje jednym z kluczowych obszarów dla projektu prowadzonego przez Enzo Mareskę.

Od czasu transferu z Benfiki w styczniu 2023 roku Enzo Fernandez zdążył sięgnąć z Chelsea po Ligę Konferencji i Klubowe Mistrzostwo Świata. W reprezentacji Argentyny ma natomiast na koncie najważniejsze trofeum, czyli mistrzostwo świata z 2022 roku.