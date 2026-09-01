Mourinho wraca na Camp Nou. Oto data El Clasico

El Clasico w sezonie 2026/2027 jako pierwsze odbędzie się na Spotify Camp Nou. Będzie to powrót po latach na ten stadion dla Jose Mourinho. Z informacji COPE wynika, że mecz odbędzie się 25 października.

Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

FC Barcelona – Real Madryt. Znamy datę El Clasico

La Liga szybko wystartowała w sezonie 2026/2027. FC Barcelona i Real Madryt rozpoczęli rozgrywki ligowe dopiero tydzień temu, a już mają na swoim koncie po trzy mecze. Obie drużyny odniosły komplet zwycięstw, ale na 1. miejscu w tabeli plasuje się Duma Katalonii, która ma lepszy bilans bramek.

Wszyscy kibice czekają na pierwsze bezpośrednie starcie obu drużyn. El Clasico to jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań na świecie. Z informacji serwisu COPE dowiadujemy się, kiedy Jose Mourinho i Hansi Flick staną naprzeciwko siebie. Mecz odbędzie się 25 października 2026 roku.

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Pierwsze El Clasico w sezonie 2026/2027 zostanie rozegrane na Spotify Camp Nou. Dla Mourinho będzie to powrót na legendarny stadion. Warto dodać, że w przeszłości pracował w Barcelonie. W latach 1996-2000 pełnił funkcję asystenta i tłumacza Bobby’ego Robsona i Louisa van Gaala.

W poprzednim sezonie kibice mogli oglądać hiszpański klasyk aż trzy razy. Bilans wypada na korzyść Blaugrany, która wygrała dwa spotkania, a jedno z nich zostało rozegrane w ramach Superpucharu Hiszpanii. Jako trener Realu Madryt mierzył się z Katalończykami aż siedemnaście razy. Jego bilans to 5 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek.