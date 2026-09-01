Widzew Łódź jest o krok. Transfer z opcją wykupu za 2 miliony euro

Widzew Łódź jest o krok od pozyskania Daniego Silvy. Jak podaje Piotr Koźmiński na platformie X, pomocnik przeszedł już testy medyczne, a wkrótce podpisze umowę.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Nowy pomocnik Widzewa już po badaniach. Klub szykuje podpis

Widzew Łódź intensywnie pracuje nad wzmocnieniem środka pola i wszystko wskazuje na to, że właśnie znalazł zawodnika, który dołączy do zespołu. Dani Silva ma zostać nowym piłkarzem łódzkiego klubu.

O zainteresowaniu 25-latkiem kilka dni temu informował Jakub Kłyszejko z TVPSport.pl. Teraz sprawa transferu znajduje się już na bardzo zaawansowanym etapie. Z informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego wynika, że Portugalczyk przeszedł testy medyczne. Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, kolejnym krokiem będzie podpisanie kontraktu.

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Dani Silva ma trafić do Widzewa na zasadzie wypożyczenia z FC Midtjylland. Łódzki klub zabezpieczyłby sobie jednak możliwość definitywnego pozyskania zawodnika. W umowie ma znaleźć się opcja wykupu opiewająca na dwa miliony euro.

Dla ekipy z Łodzi byłby to kolejny ruch mający zwiększyć rywalizację w drugiej linii. Widzew nie zamierza jednak poprzestać na samym wypożyczeniu. Opcja wykupu daje mu możliwość sprawdzenia zawodnika w warunkach PKO BP Ekstraklasy, a następnie podjęcia decyzji o jego przyszłości.

Łódzka drużyna w środę o godzinie 20:30 zmierzy się w STS Pucharze Polski z Koroną Kielce. Z kolei 5 września na drodze Widzewa stanie Radomiak. Będzie to próba generalna dla ekipy Aleksandara Vukovicia przed szlagierem z Legią Warszawa.